В Челябинской области реализовали нацпроекты на 30 млрд рублей

Благодаря этому в регионе появились значимые объекты социальной инфраструктуры

В Челябинской области в 2021 году реализованы нацпроекты на общую сумму 30,2 млрд рублей, сообщил на заседании регионального Заксобрания вице-губернатор Челябинской области Егор Ковальчук.

«Национальные проекты — один из драйверов развития страны и региона в частности. В 2021 году мы завершили третий год реализации нацпроектов в Челябинской области, достигли определенных результатов. Все они направлены на улучшение качества жизни южноуральцев, развитие инноваций и модернизацию экономики региона»,— сообщил вице-губернатор Челябинской области Егор Ковальчук.

Общий объем финансирования реализации нацпроектов в 2021 году в Челябинской области составил 30 млрд 220 млн рублей, из них 20 млрд 310 млн рублей — средства федерального бюджета. В 2021 году из 160 плановых показателей по реализации нацпроектов на 100% выполнены 148.

Из 43 городов и районов 39 полностью выполнили поставленные перед ними задачи в рамках реализации нацпроектов в регионе, с остальными работа будет продолжена в текущем году. По словам Егора Ковальчука, некоторых целей не удалось достигнуть из-за удорожания стройматериалов и срывов условий контрактов при поставках необходимого оборудования.

В этом году реализация нацпроектов в регионе продолжится: в планах — открыть пять новых центров амбулаторной онкологической помощи, завершить строительство шести детсадов, оборудовать три новые площадки ГТО, ввести в эксплуатацию три современные школы в Челябинске (на 1100 мест каждая) и др. Также в рамках нацпроекта «Культура» планируется осуществить капремонт здания Челябинского театра драмы имени Наума Орлова.