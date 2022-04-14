В Челябинской области разработают 3D‑модель острова Веры

Природную достопримечательность уберегут от воздействия человека

У знаменитого и таинственного острова Веры на озере Тургояк в этом году появится 3D-модель. Она нужна, чтобы разработать программу по сохранению этого объекта культурного наследия. Компанию для выполнения моделирования ищет госучреждение «Особо охраняемые природные территории Челябинской области», оно относится к региональному министерству экологии. Аукцион опубликован на портале госзакупок.

Начальная цена составляет 1,67 млн рублей. Она может быть понижена участниками конкурса.

Остров Веры круглый год посещают тысячи туристов — как самостоятельно, так и в составе экскурсионных групп. Большой поток вредит экосистеме территории. Поэтому и появилась задача сохранить остров. Работа организована по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

В перечне задач, которые предстоит выполнить победителю аукциона, значится создание дизайн-концепта обеспечения сохранности территории. Еще одна важная часть работы — оценка рекреационных нагрузки и емкости острова. Для этого нужно будет провести мониторинг. По условиям договора, все материалы заказчик — госучреждение «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» — должен получить до 14 октября этого года.

Чтобы разработать 3D-модель острова Веры, будут использовать дроны. Они снимут территорию с воздуха. Сфотографировать надо будет и исторические объекты — мегалиты. Это древние каменные конструкции.



Дизайн-концепт острова Веры будет содержать схемы и эскизы внешнего вида природного объекта. В том числе перечень дорожек, информационных стендов, ограждений, смотровых площадок, фонарей, скамеек. Все это должно быть функциональным, надежным и привлекательным. При этом важно учитывать сохранность растений и почвы.

При оценке рекреационной нагрузки необходимо в том числе определить удачное расположение тропинок, подсчитать количество купающихся и рассчитать объем загрязнений, которые поступают от них в озеро. Все это нужно дополнить рекомендациями по снижению негативного влияния на остров.

Объектом культурного наследия Челябинской области остров Веры является с января 2009 года — тогда по решению правительства региона эту территорию включили в список достопримечательностей. В мае 2015 года министерство культуры России внесло остров в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ. На его территории есть 38 исторических памятников разных веков, в том числе старообрядческие молельня и кладбище, мегалиты.