В Челябинской области растет спрос на продавцов и водителей

Сегодня в регионе открыто 19 тысяч вакансий

В Челябинской области определили топ-20 самых востребованных вакансий. Рейтинг возглавляет профессия продавца-консультанта и продавца-кассира. А завершают список предложения по уборке помещений.



«Первую строчку в рэнкинге самых востребованных профессий занял продавец — это 1,5 тысячи вакансий, или 8,1% от всех актуальных предложений о работе в Челябинской области. На втором месте — менеджеры по продажам (6,1%), на третьем — водители (3,6%). Кроме того, в лидерах оказались слесари (3,5%) и инженеры-конструкторы (2,7%)», — сообщили в пресс-службе hh.ru Урал.

Кроме того, в Челябинской области также востребованы машинисты (2,7%), повара (2,7%), разнорабочие (2,6%), врачи (2,4%) и сварщики (2,1%).



В пресс-службе напомнили, что не стоит ждать высоких зарплат от востребованных вакансий. Так, продавцам в среднем предлагают зарплату в 30 тысяч рублей, менеджерам по продажам — 55 тысяч, водителям — 47,5 тысячи, слесарям — 42 тысячи, а инженерам-конструкторам — 55 тысяч.

Меньше всего в Челябинской области востребованы страховые агенты, PR-менеджеры, психологи, артисты, парикмахеры, видеооператоры, журналисты, технические писатели, оценщики, зоотехники, продюсеры. В каждом случае открыто менее 10 вакансий.