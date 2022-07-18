В Челябинской области растет число социальных предпринимателей

Бюджет на гранты для соцпредприятий на условиях софинансирования увеличили до 19,9 млн рублей

В Челябинской области значительно вырос интерес к социальному предпринимательству. В этом году бюджет на гранты для соцпредприятий на условиях софинансирования увеличили почти в два раза, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития региона.



«Только за первую половину текущего года социальными предпринимателями признаны 48 субъектов МСП региона, по итогам прошлого года — 58 субъектов», — объяснили в пресс-службе ведомства.

По словам министра экономразвития региона Натальи Лугачевой, в этом году почти в два раза увеличен бюджет на гранты для соцпредприятий на условиях софинансирования — до 19,9 млн рублей.



«На данный момент продолжается прием заявок на подтверждение статуса социального предприятия. Проведение конкурсного отбора запланировано на сентябрь. Хочу отметить, что с этого года категория получателей гранта расширена на молодых предпринимателей до 25 лет», — сказала Наталья Лугачева.

Гранты предоставляют на конкурсной основе в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В прошлом году гранты получили 23 соцпредприятия на общую сумму 10,7 млн рублей, инвестиций привлекли в размере 19,2 млн рублей.

В Минэкономразвития региона уточнили, что в декабре прошлого года образовательный центр «Детландия» выиграл грант в размере 500 тысяч рублей. Для развития детей закупили балансиры, тактильные дорожки, доски Бильгоу.

«Данное оборудование направлено на развитие ощущения своего тела, координации движений, развития интеллектуальных процессов у детей дошкольного возраста. Использование качественного инвентаря позволяет видеть динамику в развитии детей. Также часть гранта ушла на обновление внутренних помещений, покраску и ремонт кабинетов. Теперь наш центр рад встречать дошкольников в обновленных стенах», — сообщила Ирина Иванова, директор ООО «Детландия».

Соцпредпринимательство — это деятельность, которая направлена на достижение общественно полезных целей, а также способствует решению соцпроблем и осуществляется в соответствии с условиями.

В пресс-службе ведомства также напомнили, какие меры господдержки для социальных предпринимателей действуют в регионе:

— льгота по упрощенной системе налогообложения режим «доходы» устанавливается в размере 1%, «доходы минус расходы» — 5%;

— возможность получения микрозайма по ставке, не превышающей ставку рефинансирования ЦБ РФ (9,5%);

— возможность получения скидки за аренду нежилых помещений в зависимости от вида деятельности арендатора;

— оказание информационной, консультационной и методической поддержки (в том числе по вопросам привлечения финансирования и участия в закупках товаров и услуг);

— содействие в поиске деловых партнеров с помощью участия в ярмарках, деловых конгрессах, выставках на территориях субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;

— предоставление грантов на реализацию проектов в сфере социального предпринимательства на условиях 25% софинансирования в сумме от 100 до 500 тысяч рублей. Грант предоставляется в целях финансового обеспечения расходов, связанных с реализацией проекта в сфере социального предпринимательства.