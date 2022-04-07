В Челябинской области растет число семейных компаний

Родственные связи помогают легче преодолевать кризис в экономике

Южный Урал славится семейными династиями, с именем которых порой ассоциируется развитие целой отрасли экономики, но тенденции таковы, что и для малого бизнеса последнее время стал весьма характерен «семейный подряд».

«Небольшой семейный бизнес более устойчив в кризисные времена, но многое зависит от настроя руководителя и желания развивать бизнес. Мы воспринимаем кризис как точку роста — это то, что заставляет нас сегодня развиваться более высокими темпами, перестраивать логистику, совершенствовать партнерские связи. Работа в команде с родными — это еще и психологический комфорт для предпринимателя, когда у него есть надежный тыл», — говорит владелица компании «Леди Прима» Нелли Тибелиус.

Источник: vk.com/id165585392

Сегодня родственные связи — не редкость в пищевой промышленности, ресторанном и гостиничном бизнесе, производстве текстиля и фурнитуры. Зачастую члены семьи открывают каждый свою компанию, но работают в тесной кооперации друг с другом.

«В моем бизнесе заняты двое детей, у них зарегистрированы свои компании, но двигаемся мы в одном направлении, работая в тесной кооперации. Такая модель построения бизнеса — оптимальная во времена значимых изменений в экономике, поскольку именно малый формат позволяет быстро перестраиваться на работу в новых реалиях. Малый бизнес — более гибкий, маневренный, мобильный, он способен в кратчайшие сроки адаптироваться к любым изменениям. Если у вас несколько детей, каждый из них имеет свое малое дело, но вы работаете над общей целью — это то, что нужно сейчас», — считает Нелли Тибелиус.

Согласно исследованию аудиторско-британской компании Ernst & Young, почти 60% представителей семейного бизнеса в России видят перспективы для роста и развития компаний даже в условиях кризиса. Среди «одиночек» оптимистов встречается гораздо меньше.

«Частный и семейный бизнес остается в определенной мере консервативным и видит возможности для роста внутри своих отраслей, рассчитывая в основном на органический рост в ближайшие три года — об этом сообщили 59% опрошенных нами собственников российского частного и семейного бизнеса», — говорится в исследовании.

Около 18% респондентов все же видят развитие своих компаний за счет совершения сделок по слияниям и поглощениям, 17% — намерены продать бизнес. Среди вызовов, с которыми сталкиваются владельцы компаний, были отмечены рост конкуренции (29%), налоговая нагрузка (19%) и регулирование отрасли (23%), в которой работает компания.

«В основе успеха семейного бизнеса — соединение корпоративных и семейных ценностей, общее понимание целей и задач, эмоциональная связь и работа каждого на благо общего дела. Однако в этом заключаются и сложности — партнеры в бизнесе и члены семьи могут иметь разнонаправленные, а иногда конфликтующие взгляды на бизнес», — утверждают аналитики аудиторско-британской компании Ernst & Young.

Как сообщили в Южно-Уральской торгово-промышленной палате (ЮУТПП), в российском законодательстве до сих пор не существует четкого определения, что такое «семейный бизнес» и кто такие «аффилированные лица», что создает трудности при налоговом учете, передаче прав наследования, управлении долями компании.

«Понятие «семейный бизнес» не закреплено законодательно, более того, до сих пор не существует профессиональной терминологии, которая могла бы применяться в отношении таких компаний. Торгово-промышленная палата РФ в этом году организовала уже четвертый форум «Успешная семья — успешная Россия, в рамках которого были отмечены одни из лучших семейных династий предпринимателей страны. Озвученная на форуме инициатива разработки отдельных нормативно-правовых актов в этой сфере была поддержана Правительством РФ, думаю, что в перспективе удастся сформировать достойную законодательную базу, применение которой урегулирует вопросы наследования бизнеса, совместной работы, раздела имущества и другие», — говорит вице-президент ЮУТПП Сергей Ермаков.

По его словам, конфликтные ситуации при наследовании бизнеса — не редкость: яркий пример тому сложная с юридической точки зрения ситуация вокруг компании Natura Siberica (производство косметики), основатель которой Андрей Трубников умер в прошлом году. Тогда возникли серьезные проблемы с наследованием успешного бизнеса его приемниками.

«Ведение бизнеса родителями совместно с детьми — не запрещено, но на практике возникает множество спорных ситуаций, к примеру, не исключено, что совместные действия будут расцениваться контролирующими органами как сговор аффилированных лиц», — пояснил Сергей Ермаков.

Законодательные изменения как раз необходимы, чтобы нивелировать спорные моменты, возникающие в процессе развития семейного дела, считает эксперт.

«Для семейного бизнеса сегодня нет отдельного закона, многие вопросы приходится регулировать в рамках действующего законодательства. С мужем открывали бизнес по производству арахисовой пасты и крема-меда еще в 2016 году, компания зарегистрирована на меня, в процессе работы уже распределили обязанности: супруг отвечает за поставки сырья, производственные процессы, работу с партнерами, я больше занимаюсь продвижением, бухгалтерией. Документально доли в бизнесе не выделены, но я надеюсь, что до дележки дело не дойдет, мы планируем привлекать в будущем детей в бизнес, возможно, они захотят продолжить наше дело», — говорит сооснователь компании Craft Project Анастасия Фазетинова.

Источник: vk.com/piseccc



По ее словам, девятилетняя дочь Валерия уже активно участвует в развитии бизнеса и даже разработала «детское меню» для компании, которое пользуется спросом. Родители надеются, что удастся вовлечь в будущем детей в свое дело.

«Когда работаешь с родственниками, вопросы документального подтверждения любых действий еще более важны, чем в обычном деле. Мои близкие люди это понимают, поскольку работаем в бизнесе с моими родителями и родной сестрой. Это обычные рабочие отношения, не нужно строить иллюзий: подписи в отчетных документах, наоборот, позволяют урегулировать многие финансовые вопросы и не ругаться из-за этого. На словах не стоит начинать строить бизнес ни в семье, ни за ее пределами», — говорит сооснователь компании «Рустехсвет» Анастасия Сорокина.

Источник: https://vk.com/ion_chik

Эксперты солидарны во мнении, что традиции ведения семейного бизнеса необходимо возрождать на уровне регионов: сегодня есть возможность восстановить культуру семейного предпринимательства, его наследования. Это важно с точки зрения сохранения рабочих мест и развития экономики.