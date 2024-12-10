В Челябинской области растет число регистраций аттракционов

В регионе обсудили тренд на безопасность для посетителей

В Челябинской области растет число регистраций аттракционов: за четыре года поставлено на учет более 350 сооружений, из которых 100 — надувные батуты. Об этом шла речь сегодня на форуме для владельцев аттракционов с участием представителей Гостехнадзора.

Владельцы аттракционов должны предоставлять развлекательные услуги с соблюдением обязательных требований. Последние заключаются в следовании техническому регламенту, который определяет категорию риска, а также в прохождении технического освидетельствования и регистрации аттракциона в Гостехнадзоре.

Требования распространяются на все аттракционы, независимо от места установки, — как на открытом воздухе, так и под крышей, например, в развлекательных центрах.

«Несоблюдение обязательных требований может привести к серьезным последствиям — штрафам, которые для индивидуальных предпринимателей составляют от 30 до 40 тысяч рублей, а для юрлиц — от 300 до 600 тысяч рублей. А также к конфискации предметов правонарушения, приостановке деятельности и даже к уголовной ответственности — за предоставление некачественных услуг», — пояснил начальник управления Гостехнадзора Дмитрий Сидорченко.

Регистрация аттракционов в Челябинской области началась в 2020 году. В настоящее время сооружения без регистрационных знаков на рынке развлечений являются незаконными.