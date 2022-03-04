В Челябинской области растет число креативных индустрий

Регион лидирует в стране по темпам развития архитектуры, рекламы и IT-отрасли

Объемы рынка творческих бизнес-проектов в России оцениваются по итогам 2021 года в 105 млрд долларов США, или 2,4% валового внутреннего продукта, говорится в исследовании Высшей школы экономики (есть в распоряжении редакции). Челябинская область в общероссийском рейтинге занимает 65 позицию (из 167) с лидирующими позициями в сфере развития архитектуры, рекламы и ИТ-отрасли. ИА «Первое областное» выяснило, какие перспективы у креативной экономики на Южном Урале.

Работа в удовольствие

Креативные индустрии — это такие сферы экономики, в которых основной доход компании генерируют за счет творческой деятельности и управления правами на интеллектуальную собственность. К ним относят архитектуру, моду, изобразительное и исполнительское искусство, музыку, кино и анимацию, IT-отрасль и видеоигры, рекламу и др.

В прошлом году Госдума утвердила концепцию развития креативных индустрий, в которой предусмотрена господдержка компаний до 2030 года, но полноценного исследования рынка ранее не проводилось. Дайджест ВШЭ охватывает все сферы креативной экономики, выявляя вреди них драйверы развития в каждом конкретном регионе.

«Достаточно широкий круг мер поддержки креативных индустрий уже сегодня реализуется Москвой, Тюменской областью, Республикой Саха, Челябинской областью. Отдельные креативные индустрии хорошо развиваются за счет нишевых мер господдержки регионального уровня в Ярославле (туризм и музейное дело), Калининграде (гастрономия), Туле (креативный кластер)», — говорит ведущий эксперт института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Виктория Боос.

Рейтинг российский регионов по уровню развития креативных индустрий сформирован на основе численности занятых в отраслях и сравнении этих данных с общероссийским показателем. Выяснилось, что более 40% занятого в креативных индустриях населения сосредоточено в Москве и Санкт-Петербурге, остальные города-миллионники страны аккумулируют 14% креативной занятости.

«Проводимые исследования доказали, что большинство городов с развитым креативным сектором также показывают хорошие результаты в развитии других отраслей экономики и привлекают не только представителей креативных индустрий, но и технологических инноваторов. По сути, „звезды притягивают звезд“, неважно из каких именно отраслей», — считает Виктория Боос.

В топ-20 рейтинга по значению индекса креативной активности вошли семь из 16 российских городов-миллионников: в первой «пятерке» — Москва, Красногорск, Санкт-Петербург, Кострома, Екатеринбург. Челябинск в общероссийском рейтинге занимает 65 место из 167 городов-участников, при этом по темпам развития ИТ-отрасли и архитектурного дизайна сохраняет лидирующие позиции в стране.

По данным аналитиков, в Челябинске в IT-отрасли занято 5,5 тыс. человек или 1,29% от общей численности занятых в экономике региона, в исполнительском искусстве — 2,3 тыс. человек (0,53%), в архитектуре — 2,1 тыс. человек (0,50% — выше общероссийского показателя, который составляет 0,48%). В рекламе и пиаре в регионе занято 1,7 тыс. человек (0,42%, общероссийский показатель — 0,56%).

По уровню занятости населения в креативных индустриях Челябинск уступает Долгопрудному, Ставрополю, Сыктывкару, Иваново, при этом опережает в рейтинге такие города, как Майкоп, Кызыл, Чебоксары.

«В развитии архитектуры в последние годы, действительно, произошел прорыв, поскольку в советские годы мы сильно потеряли позиции в этой отрасли: задача стояла иная — обеспечить жильем население, было не до красоты, поэтому архитектурные излишества исключались. Сегодня высокая конкуренция среди застройщиков за покупателя квадратных метров диктует тренд на создание креативных фасадов зданий. В Челябинске архитектурная мысль последние годы сильно продвинулась вперед, даже в сегменте панельного жилья. К примеру, в ЖК „Театральный“ фасады с необычными фресками, дизайнерским конструктивом окон, хотя это и панельное жилье», — говорит президент Челябинского межрегионального союза строителей Челябинской области Андрей Мурдид.

Растет уровень креативности челябинских архитекторов в новых жилых микрорайонах, говорит эксперт. Применяются инновационные решения, не имеющие аналогов в других российских регионах, поэтому зачастую именно челябинские архитекторы задают современные тренды.

Креатив приносит деньги

Драйвером развития ИТ-отрасли и формирования сообщества «айтишников» в Челябинской области стало открытие в 2016 году в Челябинске «IT-Park74».

«За этот период количество ИТ-компаний у нас значительно выросло, многие уже давно вышли за пределы региона, а кто-то даже работает на международных рынках, например, Napoleon IT, 3DiVi, Tyrborender, „Инновации детям“. Оборот IT-организаций в Челябинской области за последний год вырос на 15%, прирост объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг составил 22,7%», — говорит директор «IT-Park74» Дмитрий Козленков.

Увеличение количества компаний связано с трендом на цифровизацию и активное внедрение IT-продуктов во всем мире, а также с политикой государства, направленной на развитие отрасли: налоговые льготы, снижение ставок по обязательным платежам в фонды, различные грантовые программы, говорит эксперт.

«Челябинская область — это один из лучших регионов в стране в части поддержки отрасли информационных технологий со стороны государства. У нас созданы максимально комфортные условия для ведения бизнеса: региональные льготы и программы, отличная база для подготовки кадров, инфраструктура поддержки стартапов и многое другое», — говорит Козленков.

По его словам, главное — обеспечить в регионе условия для комфортной жизни и работы, чтобы талантливые ребята не уезжали, а строили карьеру на Южном Урале. Доиться этого можно в короткие сроки за счет развития креативной экономики, считает он.

«Челябинск среди других городов-миллионников имеет большой потенциал, поскольку именно здесь работают талантливые молодые креативщики. Импульс развитию индустрий может придать формирование в регионе творческих кластеров, введение дополнительных мер господдержки в виде снижения арендных ставок для бизнеса и дополнительных налоговых преференций. Это позволило бы нам, как работодателям, гарантировать высокий уровень оплаты труда творческим сотрудникам и удержать таланты в регионе», — говорит основатель студии корпоративного видео Ruvision в Челябинске Алексей Левин.

По его словам, принципы креативной экономики сегодня отвечают главному запросу нового поколения — возможности самовыражения, поэтому творческие отрасли имеют большие перспективы по росту доходов и увеличению штата сотрудников.

В Челябинской области развитию творческих компаний в регионе способствует грантовая поддержка, поскольку рентабельность креативных индустрий не является высокой, а некоторые предприятия отрасли работают и вовсе с нулевой доходностью.

«Не стоит ожидать масштабного прорыва в развитии креативной экономики в ближайшие годы, но динамика в этой отрасли сегодня положительная, в том числе, благодаря грантовой поддержке. В Челябинской области действует Фонд поддержки гражданских инициатив, который консультирует некоммерческие организации и творческие коллективы по оформлению заявок на получение грантов. На средства гранта мы реализуем проект кураторской школы, пытаемся взрастить лидеров, которые будут драйверами развития креативной экономики у нас в регионе. Обучение проводим по работе с инвесторами, готовыми вкладывать средства в искусство», — говорит директор некоммерческой организации «A Table Gallery» Марина Денкевич.

По ее словам, в Челябинской области только в последние годы стало формироваться творческое сообщество, способное отстаивать свои права и интересы. В регионе есть пул инвесторов, готовых вкладывать средства в развитие культуры и искусства, но случается, что переговоры затягиваются на годы.

«Для спонсоров финансирование креативных индустрий — это, скорее всего, имиджевые проекты, которые имеют отношение больше к общественному статусу, репутации. Со спонсорами станет легче работать, если удастся разработать региональные кейсы креативной экономики. И такая работа сейчас ведется. Также хотелось бы создать в Челябинске какое-то ультрасовременное пространство для творческих людей, в этом есть острая необходимость», — считает Марина Денкевич.

Статистика может обмануть

Скромные результаты в исследовании Челябинск продемонстрировал в сфере развития фотоискусства: по данным статистики, в этой сфере бизнеса занято всего 152 человека (0,04% от общего числа занятых в экономике). С такой статистикой не согласен создатель регионального творческого объединения «TFP group» Кирилл Шаяхметов.

«Данные приведены некорректные, только в нашем объединении состоит порядка 500 челябинских фотографов — это те, кто снимает на регулярной основе. Может быть, анализ занятости проводился по наличию записи в трудовой книжке, а это редкость. Как известно, более 80% фотографов имеют статус самозанятых, ИП либо не имеют его. Челябинск — один из лидеров в стране с точки зрения творческой составляющей, немалая заслуга в этом как раз проекта „TFP фотографы и модели“, в рамках которого проводятся выставки, конкурсы, образовательные курсы в этой сфере», — говорит Кирилл Шаяхметов.

Импульс развитию фотографии последние годы в Челябинске способствовала мода на персональные и семейные фотосессии, когда появилось много желающих иметь качественные профессиональные фото для размещения в соцсетях.

«Стоимость одной персональной фотосессии может достигать пяти тысяч рублей. Я знаю фотографа, которая успешно зарабатывает в Челябинске около 200 тысяч рублей в месяц только на таких фотосессиях. Средний заработок по области в этой сфере ниже, но достойный», — говорит Кирилл Шаяхметов.

Эксперты уверены, что одним из действенных механизмов развития креативных индустрий является создание условий в регионе для развития творческого потенциала — привлекательной и креативной городской среды, модных пространств и локаций, творческих резиденций и сквотов.