В Челябинской области работодатели открыли в июне 25 тысяч вакансий

Названы наиболее востребованные профессии на Южном Урале

Рынок труда Челябинской области в июне 2025 года показал высокую активность: работодатели опубликовали или обновили 24,5 тысяч вакансий. По данным портала hh. ru, наиболее востребованными оказались профессии в сфере рабочего персонала.

Наибольший спрос пришелся на рабочий персонал — 6,3 тысячи вакансий (26% от общего числа). На втором месте расположилась сфера продаж и обслуживания клиентов с 5,3 тысячами вакансий (22%), а тройку лидеров замыкает производство и сервисное обслуживание — 5 тысяч вакансий (21%). В пятерку самых востребованных сфер также вошли строительство и недвижимость (4,6 тысячи вакансий) и розничная торговля (3,2 тысячи вакансий).

Наименее востребованным сегментом оказался административный персонал, на который пришлось всего 4% вакансий. Более того, количество предложений в этой сфере сократилось за месяц на 16%.

Интересно, что наиболее значительный рост спроса на персонал наблюдается в сфере «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты», где количество вакансий увеличилось на 12% по сравнению с маем.