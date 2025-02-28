В Челябинской области работодатели будут содействовать трудоустройству бойцов, вернувшихся с CBO

Профсоюзы, промышленники и регион зафиксировали новые социальные обязательства в допсоглашении

В ходе заседания правления Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области состоялось подписание дополнительного соглашения к региональному соглашению между Федерацией профсоюзов, региональным объединением работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» и правительством Челябинской области на 2024—2026 годы. Дополнительные изменения касаются обязательств работодателей региона по содействию трудоустройству и сохранению рабочих мест участников специальной военной операции, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Документ подписали губернатор Челябинской области Алексей Текслер, президент СПП Челябинской области, член Бюро правления РСПП Виктор Рашников и председатель региональной Федерации профсоюзов Олег Екимов.

Согласно документу, стороны социального партнерства — профсоюзы, бизнес и государство — будут уделять особое внимание обучению новым профессиям участников СВО. Это предусматривается в том случае, если боец получил ранения, инвалидность и не может трудиться на рабочем месте, которое работодатель сохранял за ним весь период его нахождения в зоне СВО. Также на переобучение могут рассчитывать работники предприятий, находящиеся под угрозой увольнения. Если же работник — участник СВО откажется от переобучения, работодатель предоставит ему другую подходящую работу.

Другая часть дополнений касается укрепления здоровья сотрудников предприятий и членов их семей. Правительство региона создало телеграм-канал «Служба здоровья Южный Урал» для населения, где можно узнать полезную информацию о профилактике заболеваний, диспансеризации и о других темах. Работодатели и профсоюзы будут привлекать работников к подписке на этот телеграм-канал.

Напомним, что региональное трехстороннее соглашение на 2024—2026 годы между правительством Челябинской области, объединением работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» и Федерацией профсоюзов было подписано в декабре 2023 года.

Региональное трехстороннее соглашение заключается каждые три года и является платформой для создания в регионе условий для устойчивого экономического роста, усиления инвестиционной привлекательности и развития конкуренции, повышения популярности рабочих профессий, формирования благоприятного климата в обществе, повышения уровня жизни и самореализации населения, защиты социально-экономических прав молодежи и т. д.

«Перед нами стоит очень важная задача — это поддержка и адаптация к мирной жизни вернувшихся участников специальной военной операции. Важно предоставить им необходимую помощь, в том числе было трудоустройство», — прокомментировал губернатор Алексей Текслер.

Он акцентировал внимание промышленников на том, что каждый, кто возвращается с фронта, должен быть окружен вниманием и заботой.

«Прошу вас дать соответствующие указания своим кадровым медицинским службам, чтобы к этой важной теме подходили самым серьезным образом. С каждым участником специальной военной операции необходимо работать индивидуально, учитывать его личные обстоятельства и потребности его и его семьи. Мы понимаем, что некоторые наши бойцы, наши герои вернутся с ранениями, к сожалению, не все смогут выполнять прежнюю работу, поэтому важно искать и находить возможности для их трудоустройства на другие рабочие места, при необходимости создавать специальные условия труда, обеспечить людям профессиональную переподготовку», — подчеркнул глава региона.

Он добавил, что за теми, кто вернется с СВО и будет трудоустроен, можно будет закрепить наставников: в бюджете Челябинской области предусмотрена специальная субсидия для предприятий на развитие такого наставничества.