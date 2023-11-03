В Челябинской области пройдет бизнес‑семинар по госзакупкам для самозанятых

На мероприятии представят алгоритм участия в тендерах для физлиц

В Челябинской области 24 ноября в центре «Мой бизнес» пройдет бизнес-семинар «Участие малого бизнеса и самозанятых граждан в закупках крупнейших заказчиков», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Открыт прием заявок для участия в мероприятиях бизнес-семинара. В качестве спикеров выступят представители Корпорации МСП, а также руководители служб, отвечающих за закупки, крупнейших компаний, таких как «РЖД», «Транснефть-Урал», «Почта России» и «Интер РАО».

Мероприятия будут полезны для тех предпринимателей, кто заинтересован в сотрудничестве с крупными предприятиями, готов обеспечить их продукцией и хочет успешно участвовать в тендерах.

Программа бизнес-семинара включает дискуссию по теме обеспечения доступа субъектов малого бизнеса и самозанятых к закупкам крупнейших заказчиков. Также участники мероприятия рассмотрят порядок и особенности участия в закупках в рамках 223-ФЗ, принцип построения закупочной деятельности компаний, товарно-номенклатурные позиции, закупаемые заказчиками. В процессе семинара планируется обсудить особенности работы на электронных торговых площадках. Между сессиями запланировано живое общение участников семинара.

С докладами на семинаре выступят консультант дирекции оценки и мониторинга соответствия АО «Корпорация МСП» Андрей Быков, заместитель начальника Южно-Уральского центра организации закупок ОАО «РЖД» Григорий Дыбленко, а также ведущий инженер отдела подготовки и проведения торгов АО «Транснефть — Урал» Денис Вербин, руководитель отдела по закупочной деятельности Макрорегиона Урал АО «Почта России» Александра Дворникова, руководитель дирекции по работе с поставщиками и органами власти дивизиона снабжения ПАО «Интер РАО» Владимир Дмитриев.

Семинар пройдет в центре «Мой бизнес» Челябинской области 24 ноября с 11:00 до 14:00. Регистрация доступна по ссылке. Узнать подробную информацию и задать интересующие вопросы можно по телефону 8-800-350-24-74. Напомним, работа центра «Мой бизнес» реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».