В Челябинской области проверят траты на развитие промышленности

КСП приступила к плановой ревизии расходов профильных ведомств

Контрольно-счетная палата Челябинской области приступила к проведению проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств на развитие промышленного комплекса региона.

Господдержка предприятий осуществлялась в рамках реализации госпрограммы «Развитие промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области». Контрольные мероприятия пройдут в региональном Минпроме, а также областном Фонде развития промышленности, который курирует реализацию федерального нацпроекта «Производительность труда».

«Контрольные мероприятия будут исполнены с учетом проводимых в 2020 году антикризисных мер. В программу проверки включены следующие вопросы: полнота осуществления Минпромом полномочий главного распорядителя бюджетных средств в отношении подведомственного автономного учреждения, правомерность и обоснованность расходования, целевого и эффективного использования субсидий на выполнение госзадания», — сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты области.

Также областные ревизоры обратят внимание на выполнение целевых показателей, полноту и достоверность отчетов о расходовании субсидий. В планах КСП —проверить соблюдение расходов на оплату труда сотрудников. Проверка КСП проводится в плановом режиме.