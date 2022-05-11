В Челябинской области проверят расходование средств на борьбу с раком

Ревизию Минздрава проведут в плановом режиме

Контрольно-счетная палата Челябинской области начинает проверку целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках проверки КСП изучит работу министерства здравоохранения Челябинской области и его подведомственных учреждений. Специалисты контрольно-счетной палаты проверят расходование денег на покупку лекарственных препаратов и переоснащение больниц специальным оборудованием.

Кроме того, КСП выяснит, соблюдались ли требования закона о контрактной системе во время проведения аукционов Минздрава и его подведомственных организаций. Также ревизоры проанализируют, достигнуты ли цели и задачи, выполнены ли мероприятий регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Программу по борьбе с раком в Челябинской области запустили в 2019 году. Среди показателей ее эффективности — снижение смертности от онкопатологии. В 2020 году работа онкологической службы Челябинской области привела к сокращению показатели до 213,7 заболевших на 100 тыс. населения с 246,8 в 2019-м. Одногодичная летальность онкологических больных в 2020 году снизилась до 21,4% (против 23,3% в 2019-м). Кроме того, по данным региональной онкослужбы, заболеваемость снизилась на 13,7% и составила 444 человека на 100 тыс. населения. В 2019 году показатель составлял 514,6.