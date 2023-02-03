В Челябинской области проверят расходование денег на транспортную реформу

За три года на обновление системы потратят 58 млрд рублей

Контрольно-счетная палата Челябинской области проверит расходование средств на обновление системы общественного транспорта в регионе. В 2020—2023 годах из бюджета будет выделено 58 млрд рублей для закупки подвижного состава и обновления инфраструктуры. Ревизоры проверят, насколько эффективно тратятся эти деньги, сообщает пресс-служба областной КСП.

Проверка пройдет в Миндортрансе Челябинской области и ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области». Аудиторы изучат закупки государственных ведомств, проанализируют, достигнуты ли цели программы по реформированию транспортной системы.

В конце 2019 года депутаты Законодательного собрания Челябинской области приняли закон о передаче с муниципального уровня на региональный полномочий по организации системы общественного транспорта на территории областного центра, Копейска и Сосновского района. Теперь созданием единого транспортного пространства на территории агломерации занимается областной Миндортранс.