В Челябинской области проверят расходование денег из бюджета на развитие туризма

Ревизоры изучат траты Минэкономразвития региона и Агентства международного сотрудничества

Аудиторы Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области начали проверку расходования бюджетных средств на развитие внутреннего и въездного туризма.

Ревизоры изучат траты министерства экономического развития региона и Агентства международного сотрудничества Челябинской области. Информацию опубликовали в официальном телеграм-канале КСП.

В ходе проверки специалисты проанализируют, на какие цели была направлена субсидия на развитие туризма. Также изучат отчеты и эффективность работы. Это плановое мероприятие КСП.