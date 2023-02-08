Аудиторы Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области начали проверку расходования бюджетных средств на развитие внутреннего и въездного туризма.
Ревизоры изучат траты министерства экономического развития региона и Агентства международного сотрудничества Челябинской области. Информацию опубликовали в официальном телеграм-канале КСП.
В ходе проверки специалисты проанализируют, на какие цели была направлена субсидия на развитие туризма. Также изучат отчеты и эффективность работы. Это плановое мероприятие КСП.