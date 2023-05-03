В Челябинской области простятся с основателем бренда «Увелка»

Под его руководством продукция стала узнаваемой во всем мире

Руководитель компании «Ресурс» и создатель торговой марки «Увелка» Владимир Зяблин скончался на 66-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза Челябинской области.

Владимир Петрович родился в 1957 году в городе Троицке. В 1979 году окончил Челябинский институт механизации и электрификации сельского хозяйства, трудился главным инженером в хозяйственном объединении «Новотроицкое», где проектировал и строил зерноперерабатывающие линии. В аспирантуре его научный интерес также был сосредоточен на разработке новых технологий обработки зерна.



В 1990-е годы Владимир Зяблин создал небольшое предприятие в Увельском районе, которое под его руководством превратилось в лидера перерабатывающей индустрии федерального масштаба, заняло практически пятую часть российского рынка круп и хлопьев в варочных пакетах.

Компания «Ресурс» возвела в Увельском районе Челябинской области цех по производству овсяных хлопьев и склад готовой продукции. Также были построены инфраструктурные объекты, проложены подъездные пути. Общая стоимость масштабного инвестпроекта превышает 4 млрд рублей. Его реализация позволит увеличить долю «Увелки» на российском рынке круп, хлопьев и каш с 16% до 20%.



Зерновые продукты под брендом «Увелка» можно найти на полках магазинов по всей России, а также в 25 странах мира. Под руководством Владимира Петровича осуществлялась активная инвестиционная политика компании. Запуск в 2021 году производственно-логистического комплекса в разы увеличил мощность предприятия, его экспортный потенциал.

Прощание с Владимиром Зяблиным состоится 4 мая в доме культуры «Горняк» в поселке Увельском.