В Челябинской области производят 99% базовых стройматериалов

Доля импорта в сфере жилищного строительства незначительна

Челябинская область увеличивает ввод в эксплуатацию жилых домов. В 2021 году застройщики сдали 1 млн 680 тыс. кв. м жилья, в этом году в планах построить 1 млн 720 тыс. кв. м. При этом область на 99% обеспечивает местные стройплощадки базовыми строительными материалами.

«Сегодня 99% базовых стройматериалов производят в Челябинской области — гранит, песок, цемент, стекло и другие основные стройматериалы. С точки зрения обеспечения базовыми стройматериалами область вполне обеспечена за счет местного производства», — говорит вице-губернатор Сергей Шаль.

По его словам, импорт в строительной отрасли региона представлен в основном отделочными материалами, частично сантехникой и оборудованием, но при необходимости заменить его на российские аналоги не составит труда. Уже сегодня челябинские застройщики взяли курс на импортозамещение, поскольку зарубежные товары подорожали в марте — апреле в связи с ростом курса валют.

«Мы регулярно проводим мониторинг роста цен по ключевым позициям на стройматериалы, в начале года фиксировалось повышение цен на металл и изделия из него, железобетонные конструкции, но сейчас цены пошли вниз. Есть рост цен на пиломатериалы — в пределах 10%, не более. В основном дорожает премиум-сегмент, эксклюзивные материалы», — говорит Сергей Шаль.

По его словам, высокие темпы индивидуального жилищного строительства в регионе также оказывают влияние на ценник стройматериалов. В прошлом году жители построили в два раза больше частных домов, чем в 2021-м. Из-за высокого спроса растут цены.