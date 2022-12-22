В Челябинской области приняли бюджет на 2023 год

70% расходов будут направлены на исполнение социальных обязательств

Депутаты Заксобрания Челябинской области одобрили принятие бюджета региона на 2023 год. Объем расходов составит 294 млрд рублей. 70% средств направят на решение социальных проблем. Дефицит составит 71,8 млн рублей. Он будет покрыт за счет остатков собственных средств и федеральных дотаций.

За месяц, который прошел с момента первого чтения, к законопроекту поступили поправки от губернатора Алексея Текслера и депутатов законодательного собрания. Поправки от главы региона связаны с увеличением поступления федеральных средств.

Так, поправки предусматривают увеличение размера целевых федеральных трансфертов на 8 млрд рублей по ряду направлений. В частности, дополнительно 1,2 млрд рублей выделяется на реализацию программ формирования современной городской среды; 1,1 млрд рублей — на предоставление дотаций бюджетам закрытых территориально-административных образований (ЗАТО); 1,2 млрд рублей — на обеспечение граждан лекарственными препаратами, а также на закупку лечебного питания для детей-инвалидов. Кроме того, на 4 млрд 414 млн рублей уточняется размер ассигнований для реализации инфраструктурных проектов, которые финансируются за счет льготных бюджетных кредитов из федерального бюджета.

Существенный объем областных средств — более 40% — направляется в города и районы. Деньги пойдут на решение вопросов местного значения, в том числе по модернизации объектов ЖКХ, газификации, благоустройства.

Инвестиции в развитие региона в 2023 году вырастут на 28%, это более 70 млрд рублей. Деньги будут направлены на модернизацию транспортной системы в Челябинске — строительство метротрама, развитие троллейбусной инфраструктуры.

Против утверждения бюджета Челябинской области на 2023 год в окончательной редакции голосовали депутаты из фракции КПРФ.