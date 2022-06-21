В Челябинской области примут закон об обнулении ставки сельхозналога для сохранения рабочих мест

Инициативу губернатора рассмотрят 23 июня

По инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера разработан проект регионального закона, который позволит пролонгировать льготу для сельскохозяйственных товаропроизводителей области по снижению вдвое — с 6 до 3 процентов — ставки единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) до 2024 года. Также будет установлена нулевая ставка налога для хозяйств, которые в этот период сохранят рабочие места или откроют новые, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Для поддержки развивающихся хозяйств и предприятий, для тех, кто расширяет производство, дополнительно привлекает кадры на село, предлагаю обнулить ставку ЕСХН на текущий и еще два года для тех налогоплательщиков, кто сохраняет или наращивает занятость от предыдущего налогового периода», — с таким предложением выступил губернатор, обращаясь к депутатам Законодательного собрания региона 31 мая.

Законопроект разработан и будет внесен на рассмотрение в ЗСО 23 июня.

Льгота будет способствовать привлечению рабочих кадров в сельскохозяйственную отрасль и повышению продовольственной безопасности региона.

«Сегодня категорически важно развивать сельское хозяйство и агропромышленный комплекс, обеспечивать продовольственную безопасность страны и региона, в том числе за счет увеличения посевных площадей. И, конечно, при этом обеспечивать занятость на селе. Это вопрос не только экономический, но и политический», — пояснил Алексей Текслер.

В соответствии с проектом закона льгота будет действовать с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года.

Учитывая, что единый сельскохозяйственный налог полностью идет на пополнение местных бюджетов, выпадающие доходы будут компенсированы из областного бюджета.

Напомним, льгота по единому сельхозналогу была установлена в регионе в 2021 году. По данным налоговой службы, за прошлый год ей воспользовались 778 аграриев — плательщиков ЕСХН. Сумма выпадающих доходов при этом составила 51,7 млн рублей.