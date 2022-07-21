В Челябинской области при благоустройстве будут использовать экоплитку

Правительством утвержден список товаров, к которым при закупках нужно предъявлять экологические требования

Правительство РФ утвердило перечень товаров, при закупках которых нужно предъявлять экологические требования. В список вошли пять групп товаров, в том числе тротуарная плитка, урны для мусора, бумажные полотенца, покрытия из резиновой крошки, сообщили в Главном контрольном управлении Челябинской области.



«Настоящим документом устанавливаются особенности описания отдельных видов товаров, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при закупках которых предъявляются экологические требования», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В списке значатся: туалетная бумага, бумажные полотенца, бумажные носовые платки, бумажные скатерти, салфетки разного назначения; элементы благоустройства — покрытия из переработанных материалов, тротуарная плитка, бордюры, ограждения; резиновая плитка, покрытия из резиновой крошки, мягкая кровля или иные гидроизоляционные материалы; контейнеры и урны для мусора; органические удобрения, почвогрунт и грунт, пригодный для технических целей.

Требования начнут действовать с 1 января 2023 года. При описании объекта закупки необходимо указать долю вторичного сырья, которое использовали при производстве товара.

С 2024 года Минпромторг по согласованию с Минприроды будет ежегодно представлять предложения по актуализации перечня.