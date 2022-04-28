В Челябинской области появятся новые площадки для глэмпинга

Выясняем, где можно с комфортом отдохнуть на природе в майские праздники

Для тех, кто любит с комфортом отдыхать на природе, но считает номера в отелях местных здравниц слишком дорогими, сегодня доступны палатки, шатры и полусферы южноуральского глэмпинга (от англ. «гламурный кемпинг»). Именно эта сфера туризма получила в регионе динамичное развитие в последние годы. ИА «Первое областное» выяснило, где можно уединиться в палатке почти с евроремонтом и во сколько обойдется южноуральцам такая романтика.

Наедине с природой

В этом году сезон глэмпинга на Южном Урале стартует раньше обычного, поскольку в регионе рано установилась теплая погода. Отдохнуть на природе с комфортом туристические компании предлагают южноуральцам уже с 1 мая.

«В майские праздники мы готовы принимать гостей для размещения в глэмпинг-парке „Бабочка“, который включает в себя сразу несколько интересных локаций: „Сафари-тент“ подойдет для отдыха большой компанией, „Сфера“ — уединенный шатер для двоих, Freedom — это деревянный капсульный модуль с большим панорамным окном, новинка сезона „Дом бриз“, где можно отдохнуть семьей с комфортом»,— говорит руководитель отдела маркетинга курорта «Утес», на территории которого располагается глэмпинг-парк, Евгения Теличко.

По ее словам, в этом сезоне ожидается высокий спрос на услуги глэмпинг-парка. В 2021 году бронирование объектов глэмпинга велось с опережением. Такой вид отдыха оказался очень востребованным у южноуральцев в период пандемии, поскольку гарантирует максимальное уединение. В то же время глэмпинг-парк находится на территории курорта и близко расположен к инфраструктурным объектам — столовой, парковке, пляжу, магазинам и др., что очень удобно.





Стоимость размещения в номерах разного уровня комфорта в глэмпинг-парке «Бабочка» варьируется от 7200 до 10 200 рублей за сутки. Дети до 5 лет пользуются всеми услугами глэмпинг-парка и курорта «Утес» бесплатно, для них также является бесплатным питание в столовой.

«Глэмпинг — для любителей уединения и слияния с природой, но не желающих в то же время отказываться от повседневного комфорта, к которому привыкли дома. У нас в глэмпинге „Зеленый остров“ всего пять номеров, но плюс в том, что они значительно удалены друг от друга, что гарантирует тишину и спокойствие. Предоставляем комфортные номера с удобными кроватями, идеально белым бельем, почти всеми необходимыми вещами. На территории действует прокат оборудования — катамараны, лодки. Рядом благоустроенный пляж», — говорит основатель глэмпинга «Зеленый остров», расположенного вблизи Аргазинского водохранилища, Александр Зеленкин.

Особенностью этого сезона станет открытие лобби, приготовлением еды для гостей будет заниматься профессиональный шеф-повар.

«У каждого номера своя мангальная зона, уголь и решетки предоставляем. Изюминкой нашего глэмпинга является японская купель фурако, которая гарантирует ни с чем не сравнимый эффект расслабления. Рядом расположена гора Ишумак, которую могут посетить любители трекинговых маршрутов, общая протяженность пути на гору — порядка 12 км», — пояснил Александр Зеленкин.





Среди постоянных гостей глэмпинга «Зеленый остров» — 70% семей с детьми, поскольку комфортные условия позволяют приезжать сюда на отдых даже с маленькими ребятишками. Стоимость номера стартует от 5000 рублей за сутки, дети до 5 лет — бесплатно. В этом году инвестор планирует расширить территорию глэмпинга, открыв еще пару дополнительных номеров. С выбором другой вместительной площадки на Южном Урале возникли трудности.

«В настоящее время мы также реализуем масштабный проект по размещению глэмпинга в Башкирии, в этом году планируем открытие. В Челябинской области достаточно сложно найти удачное место для размещения экопарка, поскольку земельные участки, особенно вблизи озер, либо уже находятся в частной собственности, либо относятся к природоохранной зоне, где размещение туробъектов запрещено законом», — говорит Александр Зеленкин.

По его словам, инвестиции в новый проект увеличились в 2022 году минимум на 30%, поскольку стоимость комплектующих значительно подорожала. К примеру, цена стандартной палатки для глэмпинга на двух взрослых человек сегодня составляет 1,5 млн рублей (в 2021 году — 800 тыс. рублей). Плюс затраты на подведение коммуникаций, создание инфраструктуры, разработку программы отдыха. Срок окупаемости инвестпроектов в этой сфере значительно увеличился, считает эксперт.

Выгодные инвестиции

Сейчас активно инвестируют в глэмпинг в соседних регионах — Башкирии, Свердловской области. Стоимость размещения в глэмпинге в этих регионах за стандартный номер будет дороже на 1—1,5 тыс. рублей, но при этом комфорт будет на высоком уровне. Среди популярных (недалеко расположенных от Челябинска) — глэмпинг-парк «ZeБирск» (Башкирия), «Две реки» и «Четыре слона» (город Сысерть), «Канада-парк» (поселок Атиг).





Несмотря на удорожание проектов по открытию глэмпинга, желающих инвестировать в эту сферу в Челябинской области сегодня достаточно много.

«В этом году откроем новые площадки глэмпинг-парков, одна из которых разместится на территории молочной фермы «Соколиное пригорье» (Миасс), другая будет размещена возле горнолыжного курорта „Солнечная долина“. Гарантируем не только комфортное проживание, но и интересную программу. Уже 30 мая начнет работать сырная дегустация, запустим экскурсии по молочной ферме», — говорит основатель молочной фермы «Соколиное пригорье» (Миасс) и сыроварни «Известная» Данил Соколов.





Для нового глэмпинга готовят увлекательную программу, в которую уже включили посещение бани и фермы (или наоборот), знакомство с горой Таганай, объектами курорта «Солнечная долина», дегустация натуральных продуктов питания (сыров), приготовление шашлыков на мангале.

«В Челябинской области огромный потенциал для развития туристической сферы, регион уникален тем, что здесь могут успешно развиваться сразу несколько направлений — гостиничный и промышленный туризм, рекреационные зоны, гастрономический и агротуризм, кемпинг и глэмпинг. Большая работа сегодня проводится над формированием локальных брендов Южного Урала, потому что, по сути, именно они привлекают туристов к нам в регион. Своей работой мы стремимся противостоять стереотипу, что наш регион — это „чугунное Майами России“, потому что это не так», — убежден Соколов.

С целью развития инвестпроектов в сфере глэмпинга и в целом отрасли туризма Южного Урала сформированы региональные заявки на федеральное софинансирование грантов по линии Ростуризма. Итоги будут подведены в ближайшее время. Прием заявок на участие в конкурсе на получение грантовой поддержки стартует, когда будет опубликован список регионов — получателей софинансирования. Грантовые средства туркомпании обязаны будут освоить до 31 декабря 2022 года, пояснили в Агентстве международного сотрудничества.

«Мы рассматриваем в этом году возможность подачи заявки на участие в конкурсе на получение средств грантовой поддержки, поскольку планируем уже в этом году реализовать инвестпроект по открытию новой площадки для глэмпинга. Располагаться новые объекты глэмпинга будут вблизи озера Увильды. Рассчитываем приятно удивить наших гостей, поскольку работа над объектами для размещения сегодня ведется по авторским проектам, применяются материалы собственного производства», — прокомментировала Евгения Теличко.

Напомним, федеральное агентство по туризму в этом году объявило старт новых грантовых программ поддержки туристического бизнеса. На всю грантовую поддержку Ростуризмом предусмотрено 3,5 млрд рублей в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Межбюджетные трансферты будут направлены на уровень региона, а затем грантовую поддержку распределят между участниками рынка — туркомпаниями Челябинской области.