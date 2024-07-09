В городах Челябинской области установят более 7 тысяч новых уличных светильников

Повышение энергоэффективности уличного освещения предусматривает соглашение с компанией «Россети Урал»

На «Иннопроме-2024» правительство Челябинской области и ПАО «Россети Урал» заключили соглашение о совместной работе в сфере развития сетей уличного освещения на территории Южного Урала. Документ подписали губернатор Алексей Текслер и гендиректор ПАО «Россети Урал» Александр Пятигор. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Соглашение предполагает сотрудничество по оптимизации механизмов размещения сетей уличного освещения на опорах электроснабжения и направлено на повышение энергоэффективности сетей.





Стороны планируют совместно работать над развитием комфортных условий для жителей региона, разработкой световых мастер-планов городов, формированием единой цветосветовой среды и архитектурно-художественного освещения муниципальных образований, повышением энергоэффективности.

Напомним, что «Россети Урал» успешно реализуют работы по строительству сетей наружного освещения в Челябинской области. За последние два года энергетики установили и подключили более 500 светильников в девяти населенных пунктах, а также обеспечили освещение стадиона «Олимпийский» в Верхнеуральске и парка культуры и отдыха в поселке Бреды.

В 2024 году при участии «Россети Урал» уже запланировано строительство сетей освещения с установкой более 300 светильников и обсуждается установка еще более 7 тысяч светильников в крупных городах Челябинской области.