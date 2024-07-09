В Челябинской области повысят престиж инженерных специальностей

Минпром Челябинской области подписал соглашение с региональным отделением СоюзМаша

На полях Международной промышленной выставки «Иннопром-2024» в присутствии губернатора Челябинской области Алексея Текслера состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между министерством промышленности, новых технологий и природных ресурсов региона и челябинским отделением Союза машиностроителей России. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.





Подписи в документе поставили исполняющий обязанности министра Михаил Кнауб и председатель челябинского отделения Союза машиностроителей России, генеральный директор автозавода «Урал» Павел Яковлев.

Стороны договорились совместно прикладывать усилия для укрепления и развития машиностроительной отрасли Южного Урала, а также для повышения престижности и привлекательности инженерных и технических профессий предприятий машиностроительного комплекса, развития научно-технического прогресса и инновационной деятельности.