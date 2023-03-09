В Челябинской области повысилась эффективность бюджетных расходов

Число нарушений сократилось более чем в 2 раза

В Челябинской области отмечается рост эффективности расходования бюджетных средств, сообщили в Контрольно-счетной палате региона.

«За последние три года доля неэффективно использованных бюджетных средств в общем объеме нарушений снизилась с 20% до 9%. При этом выявленный объем неэффективно использованных средств за последние три года снизился более чем в два раза — с 1,9 млрд рублей в 2020 году до 0,8 млрд рублей в 2022 году»,

— проанализировали аналитики КСП области.





На рост эффективности повлияла работа с объектами незавершенного строительства. Если в 2020 году объем нарушений в этой сфере составлял 1313,7 млн рублей, то в 2021 году — 769,4 млн рублей, в 2022 году — 507,2 млн рублей.

О необходимости проведения инвентаризации объектов незавершенного строительства неоднократно заявлял президент Владимир Путин. Аудиторы КСП Челябинской области проводят регулярный мониторинг ситуации с незавершенными объектами строительства в регионе.