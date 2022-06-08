В Челябинской области построят три больницы за 1,1 млрд рублей

Новые медучреждения появятся в Челябинске, Миасском и Нязепетровске

Госучреждение «Челябоблинвестстрой» заключило контракты на строительство трех больниц. Общая сумма составляет 1,15 млрд рублей, следует из данных сайта госзакупок. Средства направят из бюджета Челябинской области. ИА «Первое областное» изучило конкурсную документацию.

В Нязепетровске рядом с районной больницей появится хирургический корпус на 33 койки. Оказывать там будут не только хирургическую помощь, но и травматологическую, акушерско-гинекологическую. С терапевтическим корпусом новое здание соединят теплым переходом. На подготовку проектной документации, выполнение инженерных изысканий и само строительство направят 634,58 млн рублей. Завершить работы нужно до 31 декабря 2023 года. Подрядчиком является Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки (ЮУ КЖСИ).

В селе Миасском построят двухэтажную поликлинику на 65 коек. Пропускная способность составит 795 человек за смену. В здании будут взрослое и детское отделения, кабинет рентгена, стоматология, а также терапевтическое, педиатрическое и хирургическое отделения. Рядом оборудуют парковку. На возведение медучреждения на улице Центральной, 21 направят 447,59 млн рублей. Строительством также займется ЮУ КЖСИ. Завершить работы следует до 31 декабря 2024 года.

В челябинском поселке АМЗ достроят двухэтажное здание для областной психоневрологической больницы №1. Оно нужно для проведения стационарных и амбулаторных судебно-психиатрических экспертиз. Строительством объекта занималась компания «Альфастрой», но с ней разорвали договор из-за нарушения сроков. Сейчас на работы направят 72,84 млн рублей. Завершить строительство нужно к 31 декабря 2022 года. Подрядчиком выступает компания «Монтажник», которая весной победила в аукционе на строительство у Шершневского водохранилища станции ультрафиолетового обеззараживания воды.