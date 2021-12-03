В Челябинской области построят полигон для испытания арктической техники

Такое решение озвучило руководство автозавода «Урал» на совещании с вице-премьером Борисовым и губернатором Текслером

Вице-премьер РФ Юрий Борисов завершил рабочую поездку в Челябинскую область. Вместе с губернатором Алексеем Текслером и полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым он осмотрел главную производственную площадку автозавода «Урал» и музей предприятия, а также провел совещание по вопросам развития региона.

В начале визита гендиректор «Урала» Павел Яковлев устроил для гостей экскурсию по главному сборочному цеху завода. Именно здесь разрозненные комплектующие превращаются в знаменитые грузовики различных моделей: модификации для армии, Росгвардии и МЧС, обычные рабочие лошадки-фуры, спецтехнику. Яковлев с гордостью сообщил, что более 300 наименований деталей автомобилей — собственного заводского производства.

После посещения музея Юрий Борисов, Владимир Якушев и Алексей Текслер провели трехстороннюю встречу по итогам 2021 года, а затем возглавили отраслевое совещание. Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев заявил, что проведение этой встречи на площадке АЗ «Урал» неслучайно. По его словам, даже в период пандемии машиностроительные предприятия Челябинской области сохранили лидирующие позиции в стране.

«„Урал“ является одним из крупнейших автопроизводителей в России и недавно отпраздновал свое 80-летие. Мы обсудим вопрос создания в Уральском федеральном округе кластера по производству компонентов грузовой и дорожной техники. Обсудим также освоение арктической зоны России. Нужны новые транспортные решения, транспортные средства на альтернативных экологичных видах топлива», — обозначил повестку Юрий Борисов.

Руководство «Урала» сообщило федеральному чиновнику о проекте создания в Челябинской области испытательного центра для арктической спецтехники. Напомним, кстати, что совместно с уральским межрегиональным научно-образовательным центром завод разрабатывает так называемый «арктический автобус» — новую машину для Крайнего Севера с модульной компоновкой кузова и высокой автономностью.

Алексей Текслер отметил, что и «Урал», и другие машиностроительные предприятия региона, раньше стопроцентно занятые гособоронзаказом, все больше переходят на рельсы конверсии.

«Уровень выпуска гражданской продукции на предприятиях ОПК достиг 42 процентов. Таким образом, поручение президента об увеличении доли мирной продукции в ОПК до 2025 года регион уже выполнил. Мы помогаем создавать учебно-индустриальные парки и технопарки для получения дополнительной поддержки от Минпромторга РФ. В следующем году поддержка промышленности из регионального бюджета будет увеличена в 2,5 раза», — сообщил Алексей Текслер.