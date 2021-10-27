В Челябинской области поставят эксперимент по развитию промтуризма

Регион станет единственной в России пилотной площадкой для популяризации заводов

В Челябинской области начнут менять мрачный образ заводов. Жителям и туристам покажут, что индустриальные пейзажи и металлургическое производство — это красиво. А еще высокотехнологично, и там работают увлеченные люди. Южный Урал станет первым регионом в России, где развитие промышленного туризма станет системным. У нас будут придумывать и внедрять новые подходы к заводским экскурсиям и популяризации индустриального наследия. Потом этими наработками смогут воспользоваться другие регионы. Об этом на Втором всероссийском форуме по развитию промышленного туризма сообщила директор инициатив по развитию туризма, экологии и климату Агентства стратегических инициатив (АСИ) Ольга Захарова.





Ольга Захарова отметила, что Челябинская область не случайно выбрана площадкой для проведения форума. По ее словам, регион активно развивает промышленный туризм и может стать примером для других территорий. В Магнитогорске на базе ММК будет создан первый в России центр компетенций. Эта структура займется подготовкой экскурсоводов и разработкой методических программ для других предприятий. Также комбинат станет площадкой для демонстрации новых форматов по работе с туристами — от иммерсивных спектаклей до прогулок с элементами виртуальной реальности. К процессу будут активно привлекать студентов, чтобы преодолеть консервативный подход специалистов, которые давно работают на заводах.

«Наша задача — чтобы работа не ограничивалась стратегиями предприятий. Это должны быть комплексные проекты, которые бы притягивали детей, жителей городов, туристов. Мы подписали соглашение с Политехническим музеем, который будет помогать нам переосмыслить заводские музеи, подскажет, как сделать их интерактивными. Нужно создавать впечатляющие экскурсии, чтобы создавать след в умах и сердцах людей», — говорит Ольга Захарова.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в приветственном слове к участникам форума отметил, что более 40 предприятий в регионе уже проводят открытые экскурсии.

«Уверен, что после возобновления туристической активности это направление будет еще более востребованным. Форум, который мы проводим совместно с агентством стратегических инициатив, подтверждает высокий интерес к развитию промышленного туризма», — подчеркнул Алексей Текслер.

По словам вице-губернатора Челябинской области Егора Ковальчука, в пилотный проект по развитию промышленного туризма вошли пять предприятий региона — кроме ММК, в него включили ЧТПЗ, саткинский «Магнезит», оружейную компанию «АиР» из Златоуста и «Макфу». Егор Ковальчук считает, что политика открытости промышленников поможет улучшить имидж предприятий и региона в целом.





Также правительство региона видит в развитии промтуризма потенциал для укрепления межрегиональных связей. Разработан маршрут «Три века уральской промышленности» протяженностью 150 км. Он будет включать посещение современного колокольного завода в Каменск-Уральске Свердловской области, Каслинский завод художественного литья (построен в 19 веке), Кыштымский медеэлектролитный завод, история которого началась в 18 веке.





Заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян рассказал, что есть еще несколько маршрутов, которые объединяют четыре региона Большого Урала — Свердловскую и Челябинскую области, Пермский край и Республику Башкортостан. Например Русская медная компания планирует возить туристов по своим промышленным объектам на Южном и Северном Урале.





Во второй день форум «переедет» в Челябинск, где также запланирована экскурсионная программа в цех белой металлургии «Высота-239» Челябинского трубопрокатного завода, на фабрику «Макфа» и АО «Конар».