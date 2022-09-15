В Челябинской области подорожал хлеб и подешевела соль

Эксперты проанализировали цены на продукты в популярных торговых сетях

«Отметим, что из 14 наблюдаемых социально значимых продуктов 6 позиций показали снижение цен, а 8 позиций немного выросли за последние две недели»,

— сказали в КСП Челябинской области.

Эксперты проверили стоимость социально значимых продуктов в магазинах Челябинской области. Они зафиксировали подорожание сахара, хлеба и молока. Об изменении цен рассказали в Контрольно-счетной палате региона.Эксперты проанализировали цены за период с 31 августа по 13 сентября в торговых сетях «Пятерочка», «Магнит», «Спар» и «Ашан».Анализ показал, что за две недели стоимость килограмма картофеля снизилась на 28% (–9,47 руб.). Килограмм свежей белокочанной капусты подешевел на 16,17% (–3,20 руб.), а килограмм соли — на 2,78% (–0,45 руб.).В то же время килограмм сахара подорожал на 2,41% (+1,63 руб.), хлеб — на 1,95% (0,87 руб.), а литр молока в пленке 2,5—3,2% жирности — на 1,65% (+1,02 руб.).