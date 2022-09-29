В Челябинской области подешевело мясо и подорожало молоко

Специалисты проанализировали цены в нескольких торговых сетях региона

За две минувшие недели (с 13 по 27 сентября) в Челябинской области подешевели мясо птицы, свинина и гречка. Вместе с этим зафиксировано повышение цен на молоко, яйца и соль. Такие данные сообщает Контрольно-счетная палата региона.

Специалисты провели анализ информации от министерства сельского хозяйства Челябинской области о стоимости социально значимых продуктов в торговых сетях «Пятерочка», «Магнит», Spar и «Ашан».

«Из 14 наблюдаемых социально значимых продуктов девять показали снижение цен, а пять позиций немного подорожали за последние две недели. КСП продолжит мониторить цены на социально значимые продукты», — отмечают в Контрольно-счетной палате Челябинской области.





Один килограмм охлажденной и мороженой курицы подешевел на 5%, или на 8,75 рубля. Цена на килограмм свинины (кроме бескостного мяса) снизилась на 4,19% — минус 13,04 рубля. Гречневая крупа-ядрица подешевела на 2,51%, или на 3,05 рубля.

Один литр молока жирностью 2,5—3,2% подорожал на 4,14%, или на 2,62 рубля. Стоимость 10 штук куриных яиц повысилась на 2,58% — плюс 1,51 рубля. Пищевая поваренная соль поднялась в цене на 2,41% — всего на 38 копеек.