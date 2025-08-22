На Южном Урале в июле‑2025 подешевели яйца, овощи, фрукты и бытовая техника

По итогам прошлого месяца годовая инфляция в регионе снизилась до 9,18%

Цены в Челябинской области в июле 2025 года, по данным Росстата, выросли на 0,42% к июню. Годовая инфляция снизилась и составила 9,18% (в России — 8,79%), сообщает пресс-служба челябинского отделения Банка России. Цены в регионе росли медленнее, чем по стране.

В июле на Южном Урале подешевели продукты питания, по ряду позиций снижение цен было существенным. Так, стоимость куриных яиц за год упала на 26,51%.

«Продолжали дешеветь куриные яйца. Это связано с увеличением объемов их выпуска как в целом по стране, так и в регионе. Кроме того, сдерживающее влияние на цены по-прежнему оказывало включение этого продукта в перечень социально значимых товаров, а также декларации региональных производителей о добровольном ограничении роста отпускных цен», — говорится в исследовании.





Инфографика Банка России

Укрепился тренд на снижение цен на плодоовощную продукцию за счет поступления на торговые полки садового урожая. В результате в июле уменьшились в цене свекла, белокочанная капуста, огурцы, картофель. В связи с укреплением рубля подешевели и импортные фрукты и овощи (бананы, груши, виноград, сладкий перец).

Непродовольственные товары за июль в цене практически не изменились. Снизились цены на компьютеры, стиральные машины и холодильники. Подешевели меховые изделия (−9,63% за год). Выросли цены на моторное топливо, хотя по-прежнему Челябинск остается мегаполисом с самыми доступными ценами на бензин в стране. Выросли в цене медицинские товары, что связано с ростом спроса на них.

В июле цены в Челябинской области выросли слабее, чем по России в целом. При этом годовая инфляция по стране в июле снизилась, но пока еще остается существенно выше цели. Банк России будет поддерживать такие ставки в экономике, которые необходимы, чтобы вернуть годовую инфляцию к 4% в 2026 году.