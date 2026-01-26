В Челябинской области подешевели смартфоны, стройматериалы и фрукты

Годовая инфляция в ноябре 2025 года снизилась до 6,1%

Цены в Челябинской области в ноябре росли медленнее, чем в октябре. Годовая инфляция в регионе замедлилась до 6,1% после 7,4%. Стоимость непродовольственных товаров выросла в цене незначительно, а услуги и продовольствие подорожали более заметно, сообщает пресс-служба Челябинского отделения Банка России.

Из-за укрепления рубля продолжают дешеветь импортные товары. Выгоднее стало покупать технику: смартфоны, телевизоры и другую бытовую электронику. После окончания дачного сезона упали в цене стройматериалы для улицы, инструменты и оборудование. На прилавках подешевели импортные груши и апельсины. А благодаря рекордному урожаю зерновых в регионе стали доступнее хлеб и макароны.

Второй месяц растут цены на тепличные овощи: огурцы, помидоры и перцы. Производителям приходится больше тратить на отопление и свет для теплиц зимой. К новогодним праздникам традиционно подорожала одежда из меха и трикотажа.

Сильнее всего ударил по карману рост цен на проезд. Дороже стали билеты на поезда, а с 1 ноября в области подняли тарифы на городской транспорт.

По стране в целом цены выросли на 6,6% — немного больше, чем в Челябинской области. Эксперты ожидают, что в 2026 году инфляция продолжит замедляться и в итоге остановится на уровне около 4%.