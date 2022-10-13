Эксперты Контрольно-счетной палаты Челябинской области перечислили товары и услуги, на которые снизились цены. В их числе — продукты из «борщевого набора», бытовая техника, проезд в поездах и турпутевки в некоторые страны Средиземноморья.
В категории продовольственных товаров эксперты КСП региона в сентябре зафиксировали снижение цен по 69 позициям. Репчатый лук подешевел на 42,6% (23,34 рубля за кг), морковь — на 33,9% (24 руб./кг), виноград — на 17,1% (141,11 руб./кг), столовая свекла — на 16,3% (20,53 руб./кг).
В регионе также упали цены на 120 позиций в категории непродовольственных товаров. К примеру, стоимость фотоаппаратов снизилась на 16,6% (9336,30 руб./шт.), сковорода с антипригарным покрытием подешевела на 11,5% (1292,08 руб./шт.), порошок «Смекта» — на 6,5% (107,34 руб./10 пакетов), а триммер — на 6% (6329,1 руб./шт.).
Среди услуг эксперты выявили 16 позиций, которые показали снижение стоимости. Билеты на поезд подешевели на 19,8% (в расчете на 100 км пути составляет — 412 рублей).
«Проезд в плацкартном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования стоит 169,2 рубля в расчете на 100 км пути (–19,4%). Проезд в плацкартном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования стоит 300,5 рубля в расчете на 100 км пути (–14,8%). Поездку в отдельные страны Средиземноморья можно приобрести за 105 774,69 рубля (–12,9%)», — перечислили в КСП области.
Провести время в доме отдыха или пансионате стоит 1742,45 рубля в день (–16,2%).
В КСП региона добавили, что темп годовой инфляции замедляется пятый месяц подряд. Но в ближайшее время сезонные факторы могут оказать влияние на стоимость продуктов и непродовольственных товаров и услуг.
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