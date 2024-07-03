В Челябинской области подешевели огурцы и помидоры

В сезон количество овощей на прилавках увеличилось

В Челябинской области подешевели огурцы и помидоры, поскольку в сезон их количество на торговых полках заметно увеличилось, сообщили в Контрольно-счетной палате региона.

«В категории продовольственных товаров выявлено 52 позиции, показывающие снижение цены, лидерами среди которых являются огурцы — 108 рублей за кило (-29%), помидоры — 216 рублей за кило (-19,7%), яйца куриные — 119 рублей за 10 штук (-9,2%). Также подешевели молочные смеси для детского питания, соленые и копченые деликатесы — на 4%»,— уточнили в КСП.

Снизились цены в регионе на некоторые непродовольственные товары (на 117 позиций). Подешевело газовое моторное топливо на 12%, триммер — на 6%, смартфон — на 6%, кожаные перчатки — на 5%.

Дешевле обойдется поездка в страны Средней Азии (−10%), в ОАЭ (−9%), страны Юго-Восточной Азии (−5,8%).

Снижение стоимости товаров и услуг связано с колебаниями инфляции в регионе. Отметим, что в мае годовая инфляция в нашем регионе составила 7,21%, что на 0,24% ниже показателя апреля (7,45%). Этот показатель также ниже, чем инфляция по стране и УрФО.