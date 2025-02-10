В Челябинской области подешевели новые автомобили

«Ладу-Ларгус» в конце января можно было купить за 1,7 миллиона рублей



В Челябинской области наблюдается снижение цен на новые автомобили. Аналитики «Авито Авто» провели исследование и выяснили, что некоторые марки и модели автомобилей подешевели значительно.

Снижение цен на автомобили в Челябинской области

Эксперты «Авито Авто» проанализировали данные по средним ценам на новые автомобили в январе 2025 года в Челябинской области и сравнили их с данными за январь 2024 года. Результаты показали, что средняя цена на некоторые марки и модели ощутимо снизилась.

Наибольшее снижение цен по маркам

По данным «Авито Авто», наиболее заметно потеряли в цене новые автомобили марки Toyota: по сравнению с январем 2024 года снижение составило 45,7%. Уменьшилась средняя цена и на транспортные средства марки Sollers — на 19,2%. Третье место занял бренд OMODA с падением цен на 17,7%, а четвертое — Dongfeng с уменьшением на 16,4%. Замыкает топ-5 бренд GAC, цена на автомобили которого снизилась на 8,5%.

Снижение цен по моделям

Среди моделей наиболее существенно снизилась средняя цена на OMODA C5 — на 20,5%. Этот автомобиль в конце января можно было купить в среднем за 2,3 миллиона рублей. Вторую, третью и четвертую строки занимают модели марки Chery: Tiggo 8 Pro Max потерял в цене 16,1%, Arrizo 8 — 15,7%, а Tiggo 4 Pro — 15,5% (3,6; 3; 2,1 миллиона рублей соответственно). Замыкает топ-5 ВАЗ (LADA) Largus с падением цен на 13%, до 1,7 миллиона рублей.

Комментарий эксперта

Руководитель направления «Новые авто» в «Авито» Никита Ивахненко отметил, что активность китайских брендов играет важную роль в ценообразовании.

«Китайские производители используют гибкую маркетинговую политику для укрепления своих позиций в России. Кроме того, снижение цен на ряд моделей может быть обусловлено развитием локального производства, которое позволяет оптимизировать себестоимость автомобилей», — пояснил он.

Ивахненко также упомянул, что в начале 2025 года в России была налажена сборка нескольких моделей Voyah, что способствует дальнейшему снижению цен на автомобили.



Буквально пару недель назад мы сообщали, что в Челябинской области подешевели автомобили с пробегом на 9%. Их средняя стоимость составляет 1,3 миллиона рублей.