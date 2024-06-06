В Челябинской области подешевели китайские марки автомобилей

Средний чек снизился до 2,8 миллиона рублей

В Челябинской области подешевели китайские марки автомобилей. Средний чек по итогам мая снизился почти на 5% до 2,8 миллиона рублей, сообщают аналитики сервиса Авто. ру.

В сегменте новых автомобилей больше всего потеряли в цене Chery Tiggo 4 Pro (-6%; 2,2 миллиона рублей), Jaecoo J7 (-5%; 3,5 миллиона рублей). Также более доступными стали Geely Monjaro (-4%; 4,5 миллиона рублей) и Chery Arrizo 8 (-3%; 3 миллиона рублей).

«Однако у ряда машин в мае отмечено значительное повышение средней цены по сравнению с апрельскими показателями. Внедорожник Tank 500 прибавил 5% и достиг отметки в 6,7 миллиона рублей», — уточнили в пресс-службе сервиса по продаже автомобилей.

На фоне снижения стоимости китайских марок подорожали отечественные автомобили: Lada Granta (+4,5%) и Lada Niva (+3%) — их предлагали за 1 и 1,3 миллион рублей соответственно. Стоимость УАЗ Patriot выросла на 3% и теперь составляет 1,7 миллион рублей.

В сегменте машин с пробегом самое значительное снижение цены было зафиксировано у Renault Sandero. В мае средняя цена составила 579000 рублей (-12%). Подержанные Lada Priora и УАЗ Patriot за прошедший месяц потеряли в стоимости порядка 6% и предлагались за 551 000 рублей и 1,3 миллион рублей соответственно.

Наибольший рост средней цены среди автомобилей с пробегом в мае показали Renault Logan (563 000 рублей), Chevrolet Niva (689 000 рублей), а также Nissan Almera (825 000 рублей), Chevrolet Cruze (800000 рублей). Средняя стоимость этих моделей увеличилась на 7%.