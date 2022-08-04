В Челябинской области подешевели картофель и капуста

На полки магазинов поступили овощи нового урожая

В Челябинской области картофель подешевел на 14,64% (–8,9 рубля), капуста — на 14,64% (–5,09 рубля) за период с 19 июля по 2 августа, сообщает Контрольно-счетная палата Челябинской области (КСП).

«Цены на большинство социально значимых продуктов в Челябинской области снизились за последние две недели. Анализ информации министерства сельского хозяйства Челябинской области из торговых сетей „Пятерочка“, „Магнит“, Spar, „Ашан“ подтвердил снижение цен на картофель, капусту, яйцо куриное», — сообщили в КСП региона.

Стоимость десятка куриных яиц в розничной сети Челябинской области снизилась на 9,58% (–6,24 рубля). Незначительное подорожание выявлено по пшеничной муке — на 2,98% (+1,52 рубля), подсолнечному маслу — на 2,43% (+2,85 рубля), а также по мясу птицы — на 2,06% (+3,46 рубля).

Отметим, из 14 социально значимых продуктов питания, по которым ведется еженедельный мониторинг стоимости, 10 позиций показали снижение цен.