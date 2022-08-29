В Челябинской области подешевели капуста, картофель и свекла

Снижение цен наблюдается и на бытовую технику

Стоимость 69 продуктов питания снизилась в июле. Об этом сообщает Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области. Ведомство проводило мониторинг цен на значимые для южноуральцев товары и услуги.

«Результаты нашего исследования показали, что в Челябинской области имеется достаточное количество товаров и услуг, цены на которые показали снижение в июле 2022 года», — отмечают авторы исследования.

Среди продуктов наиболее сильно подешевели свежая белокочанная капуста — на 28,2% (31,85 рубля за 1 килограмм), картофель — на 21,8% (48,04 рубля/кг), столовая свекла — на 21,5% (40,80 рубля/кг), виноград — на 19,5% (201,81 рубля/кг), свежие помидоры — на 15,4% (102,80 рубля/кг).

В категории непродовольственных товаров цены снизились на 128 позиций. Заметнее всего подешевели двухкамерные холодильники емкостью 250—360 л. Стоимость на них снизилась на 14,2% — до 36 160,66 рубля. Швейные машины подешевели на 13,9% и теперь стоят от 11 905,2 рубля. На 9,4% снизилась цена на моноблоки — 55 802,10 рубля. Сократилась стоимость и строительных материалов. Металлочерепица и древесностружечные плиты подешевели на 8,4% — до 702,53 рубля и 366,58 рубля за квадратный метр.

Кроме того, по данным КСП Челябинской области, цены снизились на 13 видов услуг. Плата за пользование потребительским кредитом (процентная ставка в стоимостном выражении) подешевела на 18,8% — до 18 735,22 рубля. Путевки в Турцию стоят на 7,9% меньше (67 554,73 рубля), а в страны Средней Азии — на 4,6% (21 092,47 рубля). Билеты в купе подешевели на 4,6% — 370,02 рубля за 100 километров пути. Услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ — на 3,3%, до 19,94 рубля за квадратный метр.