В Челябинской области подешевели капуста и гречка

Цены на картофель снижаются из‑за нового урожая

За последние две недели в Челябинской области снизились цены на социально значимые продукты. Сильнее всего подешевела капуста — на 21% (минус 10,3 рубля). Килограмм гречки стал стоить на 9 рублей меньше (минус 7% за две недели). Соль подешевела на 5,5%. Результаты мониторинга цен в крупных торговых сетях («Пятерочка», «Магнит», Spar, «Ашан») проанализировали в Контрольно-счетной палате Челябинской области.





Из 14 социально значимых товаров за две недели подешевели 12 позиций. Немного подорожала говядина — на 1%. Незначительно выросла цена на пшеничную муку (+0,02 рубля).

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», цены на сезонные фрукты и овощи в торговых точках снижаются благодаря поставкам из Средней Азии.

А еще мы вычисляли «индекс борща» в Челябинской области. По нашим подсчетам, за десять лет стоимость борщового набора в регионе выросла почти в два раза — с 151 рубля до 289. Мясо подорожало в 1,7 раза, сметана, свекла, морковь, картошка — в два раза. Но сильнее всего нас, конечно, удивила капуста — рост цен в 4,3 (!) раза. За год кастрюля борща подорожала на 70 рублей, рост — 32%.