В Челябинской области подешевел сахар

В то же время немного подросли цены на говядину и хлеб

В Челябинской области за две недели снизились цены на сахар, картофель и свинину. Эксперты проанализировали стоимость социально значимых продуктов в торговых сетях «Пятерочка», «Магнит», «Спар» и «Ашан», сообщили в Контрольно-счетной палате региона.



Так, стоимость килограмма сахара снизилась на 8,50% (–6,28 руб.), картофеля — на 8,49% (–5,58 руб.), свинины (кроме бескостного мяса) — на 7,93% (–27,73 руб.).

По данным КСП региона, стоимость килограмма говядины — кроме бескостного мяса — увеличилась на 1,11% (+6,27 руб.). Хлеб весом в 600 граммов подорожал на 0,36% (+0,16 руб.).





«Отметим, что из 14 наблюдаемых социально значимых продуктов 12 позиций показали снижение цен, а две позиции немного выросли за последние две недели», — сообщили в КСП по Челябинской области.



Напомним, ранее КСП региона зафиксировало снижение цен на гречку и капусту. Цены на сезонные фрукты и овощи в торговых точках снижаются в связи с поставками из Средней Азии.