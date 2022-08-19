В Челябинской области подешевел картофель и подорожал хлеб

Эксперты провели анализ цен на продукты в популярных магазинах

«Из 14 наблюдаемых социально значимых продуктов 10 позиций показали снижение цен, а четыре позиции немного выросли за последние две недели»,

— сказали в региональном КСП.



