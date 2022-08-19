В Челябинской области эксперты проанализировали стоимость социально значимых продуктов в популярных торговых сетях. Магазины снизили цены на картофель, капусту и свинину. В то же время выросла стоимость соли, хлеба и подсолнечного масла, сообщили в Контрольно-счетной палате региона.
Сотрудники регионального Минсельхоза проверили изменения цен в торговых сетях «Пятерочка», «Магнит», Spar и «Ашан». Так, за две недели стоимость килограмма картофеля уменьшилась на 13,65 руб. (–26,62%), килограмма белокочанной капусты — на 7,75 руб. (–26,12%), свинины (кроме бескостного мяса) — на 4,47 руб. (–1,45%).
Специалисты зафиксировали и повышение цен на некоторые продукты. Например, поваренная пищевая соль увеличилась в стоимости на 27 копеек (+1,72%), подсолнечное масло — на 63 копейки (+0,52%), хлеб — на 45 копеек (+1,03%).
«Из 14 наблюдаемых социально значимых продуктов 10 позиций показали снижение цен, а четыре позиции немного выросли за последние две недели», — сказали в региональном КСП.
Напомним, хороший урожай в южных регионах страны и увеличение ассортимента импортных овощей и фруктов из-за снятия запрета на их поставку из стран ближнего зарубежья повлияли на стоимость овощей из борщевого набора. Так, в Челябинской области подешевели картофель, капуста и морковь. Кроме того, перестали сильно расти цены на груши, бананы, апельсины и лимоны.
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