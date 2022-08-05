В Челябинской области поддержали отмену налогов на самолеты

Это поможет снизить финансовую нагрузку на авиакомпании

В Челябинской области поддержали отмену транспортного и имущественных налогов на самолеты для авиакомпаний и организаций, которые занимаются лизингом. Это увеличит доступность авиаперевозок для населения и снизит финансовую нагрузку на транспортные компании, сообщают «Известия».

В настоящее время 12 регионов РФ поддержали идею снизить или обнулить ставки по транспортному налогу и налогу на имущество за самолеты, зарегистрированные в России. Это следует из письма Минтранса в профильную авиационную Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) и Росавиацию.

Налоговые послабления поддержали власти Санкт-Петербурга, Владимирской, Воронежской, Ивановской и Челябинской областей, Забайкальского края, Ненецкого АО, Магадана, Коми, Тувы, Бурятии и Чукотки. Снижение фискальной нагрузки увеличит доступность воздушных перевозок для населения, уменьшит платежи авиакомпаний за лизинг судов, что в конечном итоге приведет к снижению стоимости услуг перевозчиков.

«В Челябинской области не зарегистрирована ни одна авиакомпания, сотрудничество выстраивается в рамках договоров, заключаемых перевозчиками с челябинским аэропортом», — сообщила руководитель ассоциации туроператоров Челябинской области Людмила Мосина.

По ее словам, в любом случае снижение фискальной нагрузки для бизнеса сегодня очень важно, поскольку позволяет стабилизировать финансовое состояние авиаперевозчиков.