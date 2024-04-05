В Челябинской области планируют развивать мультитуры для отдыхающих

Избирательному туристу необходим комплекс впечатлений и эмоций

В Челябинской области планируют развивать мультитуры для отдыхающих, что увеличит поток туристов в регион. В настоящее время на 70% он представлен жителями соседних субъектов РФ, сообщила начальник аналитики и развития туризма АНО «Центр проектного развития» Анна Троицкая на туристическом форуме в Челябинске.

По данным системы BigData, в основном Челябинскую область посещают гости из Свердловской, Тюменской, Курганской областей и Республики Башкортостан. Туристы из этих территорий составляют почти 70% от всего регионального турпотока. Около 60% людей приезжают с туристическими целями, более 30% посещают друзей и родственников, но тоже являются потенциальными потребителями туристических услуг.

«По информации Федеральной службы государственной статистики, в среднем гости в Челябинской области задерживаются на 4 дня. Этот показатель является самым высоким среди регионов УрФО. При этом, по данным опроса региональных туроператоров, средняя продолжительность маршрутов, представленных для туристов, составляет 1—2 дня. Что касается туристических предложений, то из 43 муниципалитетов только 7 задействовано в их формировании. Это Челябинск, Миасс, Кыштым, Златоуст, Троицк, Магнитогорск и Карабаш», — уточнила Анна Троицкая.

По ее словам, для привлечения туристов из регионов, удаленных от Челябинской области более чем на 1 тысячу километров, таких как Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Республика Татарстан и Самара, туристическому сообществу необходимо формировать уникальные предложения. Компаниям нужно учитывать потребности этой целевой аудитории и новые тренды индустрии: современному туристу нужен микс впечатлений, иммерсивность и аутентичность. Такие потребности закрывают комплексные мультитуры, которые предполагают посещение нескольких туристических локаций, отличных друг от друга по наполнению и впечатлениям.

В 2024 году расширена полетная программа для туристических групп. Так, из столицы Южного Урала в Москву запланировано 9 ежедневных рейсов, в Санкт-Петербург — 4. Запускаются южные и курортные направления: в Сочи — ежедневно, в Минеральные Воды — 2—3 раза в неделю, в Махачкалу — 2 вылета в неделю. В Новосибирск из южноуральской столицы ожидается 11 рейсов в неделю. Такая частота объясняется тем, что город стал удобным разлетным пунктом для путешественников.

«Что касается международных воздушных линий, то в апреле завершаются полеты на остров Пхукет. В конце месяца стартуют рейсы в Анталью. Осуществлять перелеты будут пять авиакомпаний. Утверждается расписание на Стамбул. В направлении стран бывшего СНГ заявлены рейсы в Душанбе 3 раза в неделю, в Худжанд — 1, в Ереван и Ош можно будет улететь два раза в неделю. Кроме того, с 3 апреля запускаются полеты в Баку по средам», — рассказала руководитель Центрального агентства воздушного сервиса Галина Вейсер.