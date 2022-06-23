В Челябинской области планируют построить 1,8 млн квадратных метров жилья

Алексей Текслер доложил полпреду о прогнозах развития региона на 2022 год

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в окружном совещании полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева. На встрече обсуждались вопросы сбалансированности региональных бюджетов и показатели социально-экономического развития регионов. В совещании участвовали главы регионов УрФО. Также в рамках совещания был рассмотрен вопрос выполнения планов по строительству жилья, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Темпы ввода жилья, особенно в начале года, были неплохие. Сейчас они чуть снизились, но мы планируем выйти на показатель 1,8 миллиона квадратных метров жилья, в прошлом году было 1,72 миллиона. Год планируем закончить с плюсом, а сейчас работаем активно уже по следующему году», — уточнил Алексей Текслер.

По словам Владимира Якушева, отмечается позитивная динамика налоговых поступлений, доходы бюджетов позволяют осуществлять полномочия регионов и муниципальных образований в полном объеме. В то же время увеличение размера прожиточного минимума и МРОТ на 10%, а также инфляционные процессы неизбежно приведут к росту расходов бюджетов.

«В сложившейся ситуации необходимы гибкие подходы к процессу формирования бюджетов. Главное — обеспечить безусловное выполнение всех социальных обязательств перед жителями», — акцентировал Владимир Якушев.

Как сообщил Алексей Текслер, в Челябинской области сформирована централизованная система оперативных штабов, действуют горячие линии по вопросам, которые касаются всех сфер жизни.

«Мы в регулярном режиме мониторим текущее положение, чтобы иметь возможность молниеносно реагировать на меняющуюся ситуацию», — уточнил он.

В настоящее время в Челябинской области положительную динамику показывает индекс промышленного производства. На историческом минимуме находится уровень безработицы.

«Анализ исполнения доходной части консолидированного бюджета также говорит о том, что мы выйдем на уровень чуть более ста процентов», — добавил губернатор.

Еще одной темой, рассмотренной на совете, стали вопросы здравоохранения. Алексей Текслер отметил, что объем плановой медицинской помощи в регионе вырос в связи со стабилизацией ситуации по COVID-19.