В Челябинской области перед праздником Курбан-Байрам в 1,5 раза подорожали бараны

Заводчики объясняют рост цен увеличением расходов на корма и ГСМ

В Челябинской области подорожали бараны перед мусульманским праздником Курбан-Байрам, который в этом году приходится на воскресенье, 16 июня. Корреспондент ИА «Первое областное» выяснил, во сколько в этом году обойдется покупка барана и почему договариваться о покупке лучше заранее.

Приобретение небольшого барана весом около 20 килограммов в Челябинской области обойдется в 12 тысяч рублей, крупного (весом 40 килограммов) — в 20-24 тысячи. За год бараны в хозяйствах Челябинской области подорожали примерно на 50%.

«Если в прошлом году перед праздником Курбан Байрам торговали бараниной по 400 рублей за кило, то в этом году — от 600 рублей и выше. Выросла себестоимость производства из-за увеличения расходов на заготовку кормов и покупку ГСМ. В целом подорожали обслуживание и ремонт сельхозтехники, которая используется при заготовке кормов. Многие местные хозяйства вообще отказались от разведения баранов», — говорит глава крестьянского (фермерского) хозяйства «Карсакбаев К. Б.» в Агаповском районе Айдархан Карсакбаев.

По его словам, среди местных жителей заводчиков баранов почти не осталось, мало кто занимается разведением в промышленных масштабах. Первенство в отрасли овцеводства последние годы у приезжих из Азербайджана, которые профессионально занимаются разведением этого вида животных. Они, в основном, и выращивают скот на продажу, торгуют по 100-200 голов.

Объявления о покупке баранов на Курбан-Байрам сегодня можно легко найти в интернете. По предварительной договоренности вам забронируют к празднику необходимое количество животных нужного веса.

«Есть небольшие и средние по весу бараны — по 10-12 тысяч рублей за штуку. Хоть 500 штук за раз покупай, есть много в наличии. Можно оформить заказ уже с молитвой и разделкой по мусульманскому обряду», — объяснили в одном из таких интернет-магазинов.

Часть правоверных мусульман на праздник Курбан Байрам в этом году планирует принести в жертву корову, а не барана, что позволяет религия. Такой подход оправдан, когда собирается вместе на праздник большая семья.

Курбан-Байрам, праздник жертвоприношения, – один из важнейших в мусульманской культуре. Название праздника имеет тюркское происхождение. На арабском это звучит, как Ид аль-Адха — «праздник жертвы». Еще один перевод с древнего арабского означает Курбан — приближение, байрам — праздник.

Курбан-Байрам не имеет постоянной даты, он отмечается по окончании хаджа через 70 дней после другого важного праздника для мусульман — Ураза Байрам (торжества по случаю окончания поста, который длится на протяжении всего месяца Рамадан), на 10-й день месяца Зуль-хиджа исламского лунного календаря в память жертвоприношения пророка Ибрахима. В 2024 году праздник приходится на 16 июня. Продолжаться он будет до 20 июня.