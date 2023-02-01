В Челябинской области оценят эффективность налоговых льгот для бизнеса

Ревизоры изучат объем недополученных бюджетом доходов

Контрольно-счетная палата Челябинской области проверит эффективность налоговых льгот и преференций, которые были предоставлены бизнесу с 2022 года.

В ходе экспертно-аналитического мероприятия аудиторы оценят 80 мер, предусмотренных до 2024 года для стимулирования отдельных отраслей экономики.

«Программа мероприятия включает анализ фактических объемов недополученных доходов бюджета, обусловленных предоставлением налоговых льгот, и их отклонение от плановых значений»,— уточнили в КСП Челябинской области.

Также ревизоры проверят наличие целевых индикаторов, позволяющих оценить эффективность применения преференций. Экспертно-аналитическое мероприятие предусмотрено планом работы Контрольно-счетной палаты области на 2023 год.