В Челябинской области отремонтируют более 32 километров трассы М‑5

Подрядчику необходимо завершить работы к середине октября 2025 года

Заключен контракт на выполнение работ по ремонту трассы М-5 на подъезде к Екатеринбургу сразу на нескольких участках: от выезда из Челябинска до 44-го километра в Сосновском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

По данным ведомства, подрядчик во время ремонта устранит дефекты асфальтобетонного покрытия, возникшие в результате пучинообразования, зальет швы в цементобетоне, чтобы восстановить их герметизацию.

«Помимо устройства нового дорожного покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси, дорожники заменят дорожные знаки, установят металлическое барьерное ограждение, нанесут продольные и поперечные шумовые полосы»,— отмечают в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

Стоимость дорожного контракта в результате торгов снизилась до 1 миллиарда 656 миллионов рублей. Договор заключили с компанией «Союз Автодор».

Согласно техзаданию, приступить к выполнению работ подрядчику необходимо уже 1 августа 2024 года. Срок окончания работ — 15 октября 2025 года. Гарантия на основание дорожной одежды составит 6 лет, на ограждение — 5 лет, а на дорожные знаки — 10 лет. Это требования, установленные законом.