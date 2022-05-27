В Челябинской области отменили таможенные пошлины на ввоз сезонных овощей

Это поможет снизить цены на рынках и в магазинах

Зарубежным поставщикам овощей и фруктов разрешили ввозить в Челябинскую область товары без уплаты таможенной пошлины. Правило действует до 30 сентября. Рост сезонного предложения на продовольственном рынке позволит снизить стоимость продуктов, сообщает Bfm74.ru.

Как рассказали в Челябинской таможне, в этом году в мае наблюдается снижение объемов поставок овощей и фруктов из Средней Азии. Одна из причин — холодная весна в странах Средней Азии, которая отсрочила сбор урожая овощей и фруктов.

Ситуация с импортом начинает исправляться: многотонные фуры со свежими овощами и фруктами из стран Средней Азии ежедневно пересекают российско-казахстанскую границу. О том, чем будут богаты розничные рынки, читайте в материале ИА «Первое областное».