В Челябинской области отмечен рост объемов кредитования бизнеса

Данные озвучил один из крупных банков на съезде лидеров Опоры России

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Вице-президент — региональный директор ПСБ в Челябинске Алексей Юхачев принял участие во всероссийском съезде лидеров «ОПОРЫ РОССИИ» и Ассоциации «НП «ОПОРА». Выступая на сессии «Критерии оценки бизнеса: что важно для получения кредита с господдержкой» эксперт рассказал предпринимателям о том, что необходимо учитывать компаниям, чтобы получить банковское финансирование.

«Заемное финансирование пользуется стабильным спросом у малого и среднего бизнеса региона. Так, объем кредитования МСБ в челябинском офисе ПСБ за пять месяцев 2024 года вырос на 32%. Мы постоянно повышаем доступность финансирования бизнеса, в том числе за счет улучшения онлайн-сервисов. Кредитные средства ПСБ могут быть использованы на самые разные цели — от рефинансирования и пополнения оборотных средств до инвестиционных проектов, что позволяет предприятиям Челябинской области максимально комфортно вести и развивать свою деятельность», — прокомментировал Алексей Юхачев.

В качестве основных критериев оценки для получения банковского финансирования он отметил динамику собственного капитала, дебиторскую и кредиторскую задолженность, наличие имущественных активов, финансовые результаты, объемы реализации или производства, а для подрядных компаний и компаний с длительным циклом производства — анализ действующих и исполненных контрактов. Банк также может обратить внимание на нефинансовые показатели, такие как отрасль, в которой работает предприятие, срок ведения бизнеса, степень диверсификации поставщиков и покупателей компании.

Съезд лидеров «ОПОРЫ РОССИИ» и Ассоциации «НП «ОПОРА» проходил в Челябинской области с 20 по 25 июня. Главной темой мероприятия стало МСП в спортивной и туристической отраслях. За время съезда представители органов исполнительной власти, бизнес-сообщества и предприятий обсудили ключевые вопросы, связанные с развитием малого и среднего бизнеса, а также возможные пути решения первостепенных задач отраслей. Съезд собрал делегатов из 60 регионов России.

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