В Челябинской области одобрен первый льготный заем по программе замены импорта

Это позволит на 30% увеличить объемы выпуска газового оборудования

Фонд развития промышленности Челябинской области одобрил первый заем в рамках реализации новой программы «Импортозамещение» на сумму 27 млн рублей. Это позволит увеличить в регионе объемы производства оборудования для газовых и нефтяных скважин, которое ранее поставлялось в Россию из США и Италии, сообщает пресс-служба регионального Минпрома.

Общая сумма инвестиций в масштабный проект по замене импортного оборудования, реализуемый челябинской компанией «АНЕКО», составит 53 млн рублей. В настоящее время производственные мощности предприятия позволяют закрыть лишь малую часть потребности в поставках уникального оборудования, работающего в условиях Крайнего Севера. Среди основных заказчиков — «Газпром нефть», «НОВАТЭК» и др. Увеличить объем выпуска востребованной продукции на 30% за три года южноуральскому производителю поможет открытие льготной кредитной линии на 27 млн рублей. Средства направят на пополнение уже работающего технологического парка. Будет приобретено спецоборудование для механической обработки корпусных деталей и наплавки деталей износостойкими и коррозионностойкими материалами. Кроме того, на заводе модернизируют участок термообработки и покраски.

«Практически вся продукция, которую мы сейчас производим, является импортозамещающей. Изделия, которые раньше закупались в Италии или в США, теперь российские компании, в том числе „Газпром нефть“, приобретают у нас. Проект, реализуемый с помощью регионального ФРП, поможет нам увеличить выпуск важного оборудования, например устьевой моноблочной обвязки. Она используется для обвязки устья скважин газовых и нефтяных месторождений. Ее применяют при современных методах бурения, что позволяет сократить сроки освоения скважины в несколько раз. Время удается сэкономить, благодаря тому что не приходится переустанавливать противовыбросовое оборудование», — рассказывает о проекте генеральный директор ООО ПК «АНЕКО» Михаил Андрющенко.

Добыча полезных ископаемых в условиях Крайнего Севера с глубиной разработки более 5 тыс. метров требует от оборудования особых эксплуатационных характеристик. Потребность в таких изделиях возросла после начала реализации программы «Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года».

«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обозначил развитие импортозамещения в промышленной отрасли региона как одну из приоритетных задач, стоящих перед нами сегодня. Один из путей ее решения — укрепление промышленной кооперации с госкорпорациями и крупными российскими компаниями. В сложившихся условиях основным заказчиком стала нефтегазовая отрасль, где объемы заказов измеряются триллионами рублей. И у наших предприятий открылось широкое окно возможностей», — говорит директор ФРП Челябинской области Сергей Казаков.

Реализация проекта на предприятии позволит создать восемь новых рабочих мест, три из которых — высокопроизводительные, а объем налоговых поступлений в бюджеты различных уровней составит 57 млн рублей.

По данным СБИС, ООО ПК «АНЕКО» относится к малым производственным компаниям Челябинской области, специализируется на производстве водопроводного и газового оборудования. Работает на рынке с 2014 года. Выручка компании по итогам 2021 года составила почти 400 млн рублей, что на 12% больше 2020 года. Чистая прибыль в прошлом году достигла 2,6 млн рублей.