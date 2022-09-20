В Челябинской области обжарщики готовы к тому, что в России могут вновь вырасти цены на кофе. К подорожанию зерна может привести засушливая погода в Бразилии — стране, которая является крупным поставщиком кофе в России.
Запасы на портовых складах, контролируемые американской биржей ICE Futures, находятся на самом низком уровне за 23 года, цитирует Bloomberg «Российская газета». В то время как спрос на кофе в этом сезоне вырос на 1,5%, а в прошлом — на 2%.
По словам главного бариста фабрики кофе и шоколада «Чао кофе» Тимофея Зайнулина, в скором времени ожидается новый скачок цен на кофе. Это касается в том числе и масс-маркета, где продают зерна, выращенные в Бразилии.
Подробнее о ситуации в Бразилии и о том, как с проблемой намерены справляться южноуральские обжарщики, читайте в материале.
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