В Челябинской области оборот розничной торговли вырос на 2,2%

В регионе увеличились продажи обуви, одежды и запчастей

В Челябинской области в январе — мае 2022 года оборот розничной торговли превысил 303,4 млрд рублей, что на 2,2% выше аналогичного периода прошлого года, сообщили в Челябинскстате.

Положительная динамика отмечается в сфере торговли как по количеству предприятий, так и по числу занятых в этой сфере. В регионе насчитывается почти 22 тыс. торговых организаций, что составляет 30,1% от общего числа предприятий. В магазинах, супермаркетах, на розничных рынках трудится 106,4 тыс. человек.

Челябинскстат выделил наиболее перспективные и востребованные направления торговли в регионе.

«Так, в прошлом году южноуральцы купили на 79,7% больше обуви и на 72,8% — одежды. На 25,5% выросли продажи автозапчастей, на 20,8% — автомобилей по сравнению с предыдущим годом», — пояснили в службе статистики.

При этом снижение спроса фиксируется в сфере продаж ювелирных украшений (–29,0%) и тканей (–18,4%).

Структура торговли не изменилась: 99,4% всего объема приходится на розничные магазины и торговые центры. Доля рынков и ярмарок в регионе составляет всего 0,6%. За последние пять лет значительно выросла доля продаж через интернет в общем объеме оборота розничной торговли. Так, в 2021 году этот показатель составил 4,6% (в 2017 году — 1,2%).

«Более 40% южноуральцев для покупок пользовались почтой или заказами через интернет. Чаще всего онлайн приобретали одежду, обувь и спорттовары — 65,8%, предметы домашнего обихода — 36,7%, продукты питания — 29,7%. Половина жителей области старше 15 лет предпочитает делать покупки в магазине лично»,— приводит данные Челябинскстат.

Напомним, в этом году День работника торговли приходится на 23 июля.